Получавшему угрозы судье по делу Манафорта предоставили защиту

Окружной судья суда Александрии Томас Эллис заявил, что ему начали поступать угрозы.

Судья по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта заявил об угрозах в свой адрес. По словам окружного судьи суда Александрии Томаса Эллиса, в целях безопасности стоит засекретить и имена присяжных по данному делу.

По информации СМИ, после озвученного Эллису была выделена спецохрана из Службы федеральных маршалов.

«Я не скажу вам, какие именно угрозы я получил, но меня защищают судебные приставы. Куда я - туда и они», - приводит Bloomberg слова судьи.

На данный момент в Вирджинии проходят слушания по делу Пола Манафорта, который обвиняется в финансовых махинациях и нарушении налогового законодательства.

69-летний Манафорт проходит фигурантом по двум делам, связанным с финансовыми махинациями. На данный момент жюри присяжных проводит дискуссии по поводу вердикта в отношении подсудимого.