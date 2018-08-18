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Получавшему угрозы судье по делу Манафорта предоставили защиту

18 августа 2018, 04:39  •  38 • Политика
Окружной судья суда Александрии Томас Эллис заявил, что ему начали поступать угрозы.
Судья по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта заявил об угрозах в свой адрес. По словам окружного судьи суда Александрии Томаса Эллиса, в целях безопасности стоит засекретить и имена присяжных по данному делу.
По информации СМИ, после озвученного Эллису была выделена спецохрана из Службы федеральных маршалов.
«Я не скажу вам, какие именно угрозы я получил, но меня защищают судебные приставы. Куда я - туда и они», - приводит Bloomberg слова судьи.
На данный момент в Вирджинии проходят слушания по делу Пола Манафорта, который обвиняется в финансовых махинациях и нарушении налогового законодательства.
69-летний Манафорт проходит фигурантом по двум делам, связанным с финансовыми махинациями. На данный момент жюри присяжных проводит дискуссии по поводу вердикта в отношении подсудимого.

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