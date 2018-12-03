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«Получат по морде»: Украинский генерал заявил, что Россия будет наказана

03 декабря 2018, 20:39  •  322 • Политика
Генерал украинской разведки ветеран Василий Богдан считает, что Россия испугалась реакции мирового сообщества и поэтому стягивает силы в Керчь. А еще он говорит, что Россия будет наказана: «Если они поведут себя неразумно, то, конечно, получат по морде».
Украинский ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Россия стягивает военную технику в Керчь из-за испуга в связи с реакцией мирового сообщества. Испуг, по мнению Богдана, и вызвал демонстративность действий Москвы.
Генерал, раскручивая собственную мысль, отмечает: в Черном море Россия не сможет действовать – «не осмелится на какие-то боевые действия», поскольку там «господствуют три страны НАТО». Это Турция, Румыния и Болгария.
«Это просто демонстрация того, что якобы кто-то на них нападает, - передает слова Богдана "Утро.ру". – Пока на них никто не нападает, но если они поведут себя неразумно, то, конечно, получат по морде».
Ранее Киев организовал провокацию в Керченском проливе. Три корабля ВМС Украины пересекли границу России, после чего несколько часов не реагировали на призывы наших пограничников покинуть суверенную территорию. Позже выяснилось, что действовали моряки под руководством сотрудников СБУ. Все участники провокации были задержаны и арестованы. Подобные законные действия России Киев назвал проявлением агрессии.

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