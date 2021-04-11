Полтысячи солдат-самоубийц. Эта армия и эта страна убивает себя сама

Статистика свидетельствует о неумолимом росте. График, где с 2009 по 2020 год показатель поднялся со 160 до 541, вполне мог бы внушать здоровый оптимизм. Если бы речь шла не о самоубийствах. Причём – в вооружённых силах. Причём – в вооружённых силах США.

Нет, кто-то может подумать: а, так в этом и повод для оптимизма. Всё-таки – потенциальный противник, а игру он с нами ведёт, что называется, с нулевой суммой. То есть всё, что плохо у нас, автоматически записывается им в плюс себе. Ну, так и мы, следовательно, можем играть по тем же правилам.

Сколько и почему

Однако это несколько ущербная философия. Для диванных стратегов, как их называют. На деле самоубийства в любых вооружённых силах – показатель не только статистики (ибо люди совершают самоубийства всегда и везде, уж такова жизнь), но и здоровья. Здоровья армии и, как следствие, общества. Ибо армия, скажет вам любой в ней отслуживший, – сама по себе жизнь. Только сконцентрированная, сжатая, плотная. Или, если мыслить в образах, – срез жизни, являющий её суть, как срез торта показывает его слои.

И вот в этом смысле, если бы статистика самоубийств в армии США колебалась бы вокруг неких показателей без какой-либо явственной тенденции, – это и была бы статистика. Но когда кривая графика неудержимо рвётся к вершинам оси игрек – это уже болезнь.

Какая?

Давайте посмотрим, как эту закономерность объясняют те, кому положено – американские армейские психологи и американское военное командование.

Итак, в 2020 году число самоубийств в вооружённых силах США вышло на рекорд: с собою покончил 571 военнослужащий. Как показывают цифры, приведённые информационным агентством ТАСС со ссылкой на данные американского минобороны, из этого общего числа с собою в действующих частях покончили 377 человек: 173 в сухопутных войсках, 81 – в ВВС, 63 – в ВМС и 60 – в Корпусе морской пехоты.

В предварительном докладе Пентагона делается предположение, что виною такого числа самоубийств стало

потенциальное негативное воздействие пандемии COVID-19 на жизнь военнослужащих.

"СOVID-19 усиливает стресс", – высказался по этому поводу начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

Хорошо. То есть – плохо. И главное – непонятно, каким образом именно ковид заставляет бойца вставить себе в рот дуло штурмовой винтовки или уж вовсе позорно для военнослужащего повеситься. Но от чего тогда покончил с жизнью 541 военный в 2019 году? Когда ковида ещё не было? Согласимся, рост на 5 процентов не тянет на обоснованное обвинение в адрес именно пандемии. Тем паче, что рост этот идёт как минимум с 2001 года. С начала американской войны в Афганистане, если что. Причём с началом следующей войны, в Ираке, число самоубившихся в армии США стало превышать число боевых потерь.

Второе предположение, сделанное американскими же специалистами, исходило из якобы открытой прямой взаимосвязи уровня самоубийств и временем, проведённым человеком в боевой обстановке. Однако целый ряд данных не подтверждают и этого вывода – хотя, справедливости ради, отметим, что немало источников его подтверждают. Статистика, например, говорит, что большинство самоубийц – это мужчины до 30 лет, в боевых действиях не участвовавшие. Так что надо признать, что если такая взаимосвязь и есть, то она по крайней мере не доказывается.

В итоге психологи Пентагона приходят к довольно тривиальному заключению:

основными факторами, толкающими на суицид, являются проблемы личного характера: обманутые надежды, неудачный брак, финансовые трудности, а также стресс.

А бывший министр обороны США Марк Эспер печально признавался в своё время:

Я бы хотел сказать вам, что у нас есть ответ, как предотвратить подобные случаи в будущем. Но у нас его нет. Мы оказались в плену того, что можно назвать национальной эпидемией самоубийств среди молодёжи.

То есть тоже развёл руками…

Стресс – откуда и почему

На то, что стресс играет свою роль, указывать особо и не надо. Одним из важных показателей этого может служить факт, что в армии США число тех, кто употребляет антидепрессанты, в разы выше в процентном отношении, чем в гражданской жизни. А в гражданской жизни, по приводившимся в прессе данным, ежегодно выписывается по 250 – 270 млн рецептов на антидепрессанты. При 332 миллионах населения.

Таким образом, в армии США на антидепрессантах сидят практически все.

Понятно, что армейская служба сама по себе фактор стресса, принятая в американской армии манера с самого начала переломить новобранца его только усиливает, а там этот эффект мультиплицируется в условиях напряжённой службы. Впрочем, как знают все командиры, когда служба не напряжённая, от солдат нужно тем более ждать сюрпризов. И почему-то всегда – неприятных.

Но раз стресс выбран главным убийцей самоубийц, требуется объяснить и его причины. Потому что понятно, что он действует на всех военнослужащих, а добровольно уходят из жизни всё-таки статистически довольно малое их число. Иное дело, что оно растёт – по официальной статистике, опубликованной министерством обороны США, с 2013 по 2018 год частота самоубийств на 100 тысяч военнослужащих поднялась с 18,5 до 24,8 человека в годовом исчислении. Более свежих данных нет, но мы уже видели, что этот показатель может только вырасти.

Итак, откуда лишний, доводящий до самоубийств уровень стресса в американской армии? Кое о чём вновь скажет статистика.

На 100 тысяч человек расклад по самоубийствам такой:

29 мужчин на 9 женщин;

81 процент из них – белые;

80 процентов – в возрасте до 30 лет.

Через боевые действия прошло 57% самоубийц.

А теперь добавим к этому следующие, тоже официальные цифры. Вернее, точных данных как раз нет, потому что не о каждом случае сексуального насилия заявляется, а до суда доводятся вовсе только 4,8% дел. Но известно, что в 2019 году от военнослужащих поступило 6236 сообщений об изнасиловании. На две сотни больше, нежели 2018 году, и почти на тысячу – чем в 2017 году. В то же время известно, что в оном же 2018 году жертвами домогательств и изнасилований стали 13 тысяч женщин и 7,5 тысячи мужчин. Так что цифру в 20 тысяч изнасилованных в год можно считать средней. А значит, можно смело умножать на три данные о поступивших заявлениях. И это ещё будет преуменьшенным показателем.

Кроме того, статистика говорит и о том, что процент изнасилованных мужчин неуклонно растёт.

А дальше можно просто послушать американских психологов. По их отзывам, в армию идут те молодые люди, которые или не видят для себя перспектив в гражданском обществе, или уже их лишились. Нет, армейские льготы играют важную роль, это бесспорно. Но это же снова показывает лишь то, что служить добровольно идут те, кто без будущей поддержки со стороны дяди Сэма не надеется хорошо устроиться в жизни. А это, в свою очередь, люди с недостаточным образованием, с недостаточными доходами, с психологическими проблемами, с полукриминальным прошлым, с маргинальными привычками и установками.

Можно добавить, что в последние годы в американскую армию обозначился непропорционально большой приток людей латиноамериканской этнической принадлежности. Это понятно: так иммигранты зацепляются за гражданство, хотя это тоже сложный процесс. Относительно большее, нежели по расовому составу населения США, отмечается в армии наличие негров и вообще представителей цветных групп американцев.

Намёков строить никаких не будем, но недогадливых попросим заглянуть в статистику по процентному соотношению белых и чёрных в тюрьмах США и по её же – по процентному соотношению изнасилований белых и чёрных заключённых.

Вот вам и стресс. И ещё какой!

Здесь же и ответ бывшему хозяину Пентагона Марку Эсперу: самоубийства в американской армии – это не национальная эпидемия самоубийств среди молодёжи. Это просто интегральный показатель ползучего самоубийства американского общества.