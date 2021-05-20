Полтриллиона рублей за корабль. Или за место мировой державы для России

От этой цифры немножко шевелятся волосы: Военно-промышленная комиссия России изучает вопрос ценою в 500 миллиардов рублей. Эту умопомрачительную сумму могут потратить на строительство всего одного корабля! И ещё как минимум столько же – на инфраструктуру, которая нужна будет для его полноценной службы в качестве авианосца. Единственного авианосца страны… Зачем?

Вот на вопрос "зачем" существует как минимум несколько десятков ответов. И имеются две враждующих группировки на манер "тупоконечников" и "остроконечников" из истории про Гулливера. Найти в их споре истину так же трудно, как решить, с какого конца правильно разбивать яйцо.

"Пароход в полтриллиона"

Но сперва – о сути дела. Оная состоит в том, что общественности стали известны намерения Военно-промышленной комиссии (ВПК) России "изучить целесообразность включения планов по созданию перспективного российского авианосца в новую госпрограмму".

В качестве деталей сообщившее об этом агентство "РИА Новости" приводит также высказывания члена коллегии ВПК Владимира Поспелова. По его словам, речь идёт о госпрограмме вооружения на период с 2024 по 2033 годы. Аванпроект авианосца уже разработан, технологиями строительства таких кораблей Россия к настоящему моменту обладает, прежде всего технологиями создания атомных энергетических установок.

Любопытны для дальнейшего анализа слова Поспелова, что взлётно-посадочный комплекс нуждается в доработке под будущие палубные самолёты, которые и сами должны иметь "подходящие на перспективу характеристики", в частности по ракетно-бомбовой нагрузке.

Но особое внимание в экспертных кругах уделили его высказыванию о том, что "планируется оценить и стоимость строительства авианесущего корабля". Ибо в этой связи прозвучала умопомрачительная, на первый взгляд, сумма – 500 миллиардов рублей. Половина триллиона!

Ничего себе "пароходик"…

Полтриллиона и "пароход"

Что можно извлечь из слов Владимира Поспелова? Ну, если отвлечься от суммы и от вопроса, зачем нам нужен такой дорогой корабль.

Первое: долго тянущийся ремонт единственного в России авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" не рассматривается как решение вопроса с авианосцами отечественного производства даже после завершения всех работ. Которые, кстати, настолько регулярно получают нокаутирующие удары – вроде затопления дока, где чинили "Кузю", – что кое-кто уже поговаривает о саботаже и диверсиях. Следовательно, сам по себе вопрос воссоздания авианосного флота в России с повестки дня не снимается.

Второе: Основные технологии для постройки нового авианосца имеются. Более того, как заявил в разговоре с Царьградом один из не раз доказывающих свою компетентность в военно-морских вопросах эксперт, готов не только аванпроект, "все основные узлы готовы":

Основные узлы этого паззла в нашем распоряжении. Это первоклассные узлы.

Вопрос пока стоит с комплексами взлёта и посадки, то есть с катапультами и аэрофинишёрами, но задел там есть, и за предстоящие до начала реального строительства корабля годы их тоже доведут до работоспособного состояния. Как минимум такого, чтобы у лётчиков от перегрузки при торможении сетчатка не отслаивалась в глазу.

Третье: нынешние палубные самолёты МиГ-29К/КУБ и Су-33 собираются заменять. Что логично: эти модели уже прилично устарели, а главное, способны нести – по крайней мере при старте с трамплина "Кузнецова" – слишком маленькую ракетно-бомбовую нагрузку. А ракеты, в том числе и "воздух-воздух", сделали за последние годы скачок вперёд. Надо соответствовать.

Таким образом, хотя новый авианесущий "пароход" со всеми его технологиями не будет начинаться с "чистого листа", значительная часть предназначенных ему миллиардов рублей пойдёт не только на него, но и на сопутствующее вооружение, необходимые технологии, обязательную инфраструктуру. Поэтому деньги – "дело как раз наживное", и по словам собеседника Царьграда, пойдут на правильное дело – на решение "необходимых задач развития". А следовательно, всё равно останутся в нашем же бюджете – в виде зарплаты инженерам и рабочим, в виде прав на интеллектуальную собственность, в виде полученных в распоряжение технологий и, главное, в виде национальной безопасности.

"Пароход" и национальная безопасность Империи

Ну, хорошо. Отвлечёмся от вопроса цены. Хотя, конечно, на эти пресловутые 500 миллиардов можно было бы, считают некоторые эксперты, построить под дюжину ПЛАРБ класса "Борей" или полдюжины ПЛАРК типа "Ясень-М", десяток фрегатов проекта 22350М (улучшенный "Адмирал Горшков") и огромное количество малых ракетных кораблей типа "Каракурт". И это всё – реально крутые изделия в своих классах, которые могут подсыпать под хвост американцам более чем жгучего перчику. А тут – всего один корабль! Да ещё под вопросом, нужен ли России как континентальной державе, обречённой прежде всего на защиту своих на четыре театра морских рубежей, – нужен ли ей такой мешок на плечи, как авианосец?

"Ну, я считаю, что это вопрос сродни старой философской дихотомии о курице и яйце, – ответил собеседник Царьграда. – Это в зависимости от задач.

Если мы надеемся, что мир нас обойдёт в своих интересах, что мы останемся островом континентальной безопасности и никто не покусится на наши ресурсы, наши возможности, как ресурсные, так и транзитные, никто не замахнётся на наши возможности влияния как игрока на мировой арене, – тогда, может быть, нам вполне можно остаться без авианосцев.

Будем мы жить в качестве континентальной державы, с небольшим флотом и с задачей контролировать 200-мильную экономическую морскую зону, прилегающую к нашему побережью. Для этого хватит того флота, что у нас, в принципе, есть. С небольшой перелицовкой и обновлением.

Если же мы считаем, что Россия должна быть крупным мировым игроком, независимым, быть державой, как мы с тобой считаем, имперского типа, которая то есть не зависит от каких-то внешних факторов, от чужих стратегических решений, – то нам без контроля над морскими пространствами, над океанами никак не обойтись.

Тем более что в ближайшее время контроль над этими пространствами, пожалуй, станет одним из самых ключевых вопросов геополитики".

Вот такое кредо. И вот как фундамент таких построений объясняет сам специалист, в силу этических моментов предпочитающий оставаться анонимным, но за последние пять лет постоянно попадавший в своих анализах и прогнозах в самую точку:

Речь не о морском бое один против другого. Речь о контроле и решении определённых задач в дальней морской и океанской зоне. Прежде всего – о контроле над маршрутами доставки ресурсных потоков из пункта, где они возникают, в пункт, где их потребляют. И Америка нажилась и приобрела всю свою силу как раз на контроле над этим.

И вот он, близкий и наглядный пример – связь между основной территорией России и её Калининградским эксклавом. Она осуществляется практически только по морю. И что, кто-то верит, что не будь на Балтике сильного и весьма, между нами говоря, решительного русского флота, наши добрые друзья из Эстонии, Латвии, Литвы, нашей благороднейшей Польши и добрейшей Швеции – не досматривали бы каждое наше судно, идущее из Петербурга в Калининград? Вот уж кто-кто, а эти добрые люди поводов для этого нашли бы великое множество…

Или взять Северный морской путь. По мнению эксперта, не слишком далёкое будущее покажет, что американцы отберут у Китая возможность доставлять свои товары на потребительские рынки через Тихий и Индийский океаны. Чего это будет стоить – вопрос пока второй, но как только янки этого добьются, для китайцев останется один возможный маршрут – по Севморпути. И ведь и на него США регулярно замахиваются! А он нам и самим нужен. Значит, этот путь мы должны и себе, и Китаю в том числе обеспечить, удержать под собственным контролем.

Для этого сегодня, в принципе, достаточно и наличных сил ВМФ, можно обойтись и без авианосца. Пока. Но рано или поздно это потребуется. Тем более что крайние точки, куда упирается СМП, – Скандинавия и Тихоокеанская акватория – там уже авианосцы нужны, чтобы обезопасить, закрыть нужную зону,

– отметил специалист.

Национальная безопасность и игра в шахматы без "парохода"

Но почему именно авианосец? Один ракетный фрегат, который в состоянии как раз контролировать примерно ту же зону в радиусе, что и "пароход" с самолётами, – разве не станет не менее грозной, но куда более дешёвой заменой авианосцу? Да ежели ещё и не один, а окружённый сонмом корветов, а снизу прикрытый подводной лодкой? Шмякнет раз-другой ракетами – и всё, и нет наглого оппонента, даже если он сам – авианосец. Нет таких авианосцев, которые устояли бы перед стаей "Цирконов". А если сверху ещё и МиГ-31К с "Кинжалом" над беднягой нависнет, то и "Цирконы" можно мирно на сопровождающую какой-нибудь USS Gerald R. Ford корабельную группу перенацелить…

Оговоримся сразу: вопрос для мало-мальски разбирающегося в военно-морском деле человека звучит как минимум поставленным с ног на голову. Но что делать, коли он гуляет по головам интересующейся общественности?

Ответ, впрочем, достаточно прост. Фрегат ты не можешь направить в нужную тебе точку и держать его там до нужного момента. Это корабль максимум 30-дневной автономности, – отрезал собеседник. – Значит, чтобы дойти до какой-то точки и вернуться – у него 15 дней. И для этого тебе надо так подгадать, чтобы в нужный момент оказаться в нужном месте. А если боевая задача поставлена в каких-то пространствах далеко от наших берегов, то не факт, что у нас там будут какие-то возможности базирования или возможности материально-технического снабжения.

А вот авианосцы, кстати, передвигаются не только как плавучие аэродромы, но как центры своей корабельной ударной группы, которые способны решать задачи в комплексе. От снабжения до контроля акватории и воздушного пространства в нужном месте – и на протяжении длительного периода.

Этакий, получается, подвижный пункт материально-технического обеспечения. Плавающая военно-морская база – так, что ли?

Конечно, звучит ответ. Пальба и логистика – нераздельные части одной военной работы. Одно от другого невозможно отделить. Но важнее даже другое, подчеркнул собеседник Царьграда. Рядом с авианосцем неизбежно будет находиться ещё крейсер с парой тех же фрегатов или эсминцев УРО. Никакой фрегат со всеми ними не справится. Как ты будешь играть в шахматы с коллегами, у которых полноценный набор фигур, а у тебя пешки и пара слонов? Или одна ладья? А ведь у нас сегодня в нашем флотском наборе даже о ферзе речи нет. У нас максимум есть одна ладья – это "Адмирал Кузнецов". И тот в ремонте. Да несколько слонов-фрегатов, которые способны что-то решать из боевых задач. Остальное – пешки. И как с этим набором играть против полноценного комплекта, который есть у соперников?

Таким образом, всё просто: авианосец – это подвижная авиабаза, которая обеспечивает развёртывание самолётов там, где нет наземных аэродромов. И далее, как с тем кинжалом в "Белом солнце пустыни": если у тебя нет авианосца, значит, ты автоматически вынужден отказываться от национальных интересов там, где у тебя нет рядом своего аэродрома. И очень плохо, если в этом месте есть не интересы, а угрозы для тебя. Тогда тебе нечем их нейтрализовать. Тебя убьют в спину...

"Пароход" как дрононосец

Ладно, предположим, убедительно. Но! При современном развитии ракетного оружия далеко не факт, что авианосцы смогут ему противостоять уже через несколько лет. Об этом, кстати, мы с нашим экспертом беседовали некоторое время назад. Те же самолёты-"этажерки" были вполне себе хорошим оружием, покамест пилоты в Первой мировой войне подлетали поближе друг к другу и перестреливались из револьверов. Но как только нашли способ поставить на "этажерку" пулемёт – тут военная авиатехника и поскакала вперёд семимильными прыжками. И нынешний Су-57 одним своим видом обнуляет всю некогда грозную концепцию "ньюпоров" и "альбатросов". Так не обнулит ли ма-ахонький ракетный кораблик (МРК) типа "Буян-М" с "Цирконами" и "Калибрами-НК" в залпе саму концепцию авианосцев? Или, если не он, то "вечная", неограниченного радиуса и времени полёта в воздухе крылатая ракета "Буревестник"?

А кто сказал, что авианосцы, в свою очередь, не будут развиваться, удивляется эксперт. Концепция может как отрицать, так и дополнять любую другую концепцию.

Я полагаю, что те же самые беспилотники могут оказаться в нужный момент основным вооружением будущего авианосца. И называться он уже будет не авианосец, а беспилотоносец какой-нибудь или дрононосец. А там ведь есть ещё космическая компонента. Дроны скоро начнут работать на околоземной орбите. И их возможности на порядок повысят возможности самого совершенного современного авианесущего – тогда уже дрононесущего – комплекса. Тут благо в самой возможности. А уже чем её наполнить…

Сейчас развитие идёт быстро – и мысли, и переосмысления тех возможностей, которые предоставляют эти современные технологии, убеждён эксперт. Так что какие возможности появятся в будущем, мы до конца сегодня не знаем и знать не можем. Но платформа под них будет востребована в том или ином качестве всегда, я в этом не сомневаюсь…