Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды атаковать Луганск и Донецк

Украинская тяжёлая бронетехника заняла позиции вдоль линии разграничения и готова дать бой народным республикам. Интрига сегодняшней ситуации в том, что соединения и военнослужащие намеренно «обезличены» – на танках нет опознавательных знаков и номеров, а бойцы переодеты в камуфляж без знаков различия, – чтобы, по задумке советников Владимира Зеленского, в случае атаки, нельзя было обвинить украинскую сторону в акте агрессии. При этом экипажи танков оформлены не как военные, а как наёмники.

Ещё в феврале Зеленский скомандовал своим «слугам» подготовить законопроект, легализующий частные армии. Законопроектов подготовили целых два, но принять их не успели – помешала смена правительства и последовавшая за ним чехарда с западными кредитами. Теперь, когда уже известно, что 2 миллиарда долларов от МВФ поступят со дня на день безо всяких условий (условия придётся выполнять, когда будет публично озвучены положения тайного меморандума МВФ, а Зеленский с этим, понятное дело, не торопится), остаётся дождаться денег и ударить по Донбассу. Если нанести удар раньше, деньги могут «зависнуть», а для Зеленского это смерти подобно – казна его пуста.

Хотя операцию по штурму Донбасса разрабатывали в Минобороны Украины (а основным разработчиком выступал глава генерального штаба), у военных хватило ума не переходить грань, за которыми они из защитников родины переходят в разряд военных преступников. Таким образом, – решили в Генштабе, – на штурм Донбасса отправятся не регулярные подразделения ВСУ, и даже не нацгвардия (Аваков, который её курирует, нынче не расположен играть в унисон со «слугами», которые задумали его скинуть), а «зелёные человечки» без знаков отличия. Такой демарш едва ли покажется убедительным, но позволит Западу сделать вид, что ничего особенного не происходит – мало ли, может, это внутренние разборки ополченцев ДНР и ЛНР?

В общем, атака состоится, как только Киев получит два миллиарда долларов от МВФ – это может случиться со дня на день. А вот успеют ли депутаты проголосовать за закон о ЧВК, развязывающий руки «зелёным человечкам» – не вполне понятно. Но не имея такого закона, атаковать республики Зеленскому и его «слугам» будет небезопасно. По слухам, сейчас часть депутатов и приданные им специалисты из министерства по делам ветеранов спешно «вылизывают» оба варианта будущего закона о ЧВК. Им поставили срок – уложиться до вторника.