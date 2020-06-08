Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная ...
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празд...
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
Главная / Украина

Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды атаковать Луганск и Донецк

08 июня 2020, 13:00  •  200 • Украина
Украинская тяжёлая бронетехника заняла позиции вдоль линии разграничения и готова дать бой народным республикам. Интрига сегодняшней ситуации в том, что соединения и военнослужащие намеренно «обезличены» – на танках нет опознавательных знаков и номеров, а бойцы переодеты в камуфляж без знаков различия, – чтобы, по задумке советников Владимира Зеленского, в случае атаки, нельзя было обвинить украинскую сторону в акте агрессии. При этом экипажи танков оформлены не как военные, а как наёмники.
Ещё в феврале Зеленский скомандовал своим «слугам» подготовить законопроект, легализующий частные армии. Законопроектов подготовили целых два, но принять их не успели – помешала смена правительства и последовавшая за ним чехарда с западными кредитами. Теперь, когда уже известно, что 2 миллиарда долларов от МВФ поступят со дня на день безо всяких условий (условия придётся выполнять, когда будет публично озвучены положения тайного меморандума МВФ, а Зеленский с этим, понятное дело, не торопится), остаётся дождаться денег и ударить по Донбассу. Если нанести удар раньше, деньги могут «зависнуть», а для Зеленского это смерти подобно – казна его пуста.
Хотя операцию по штурму Донбасса разрабатывали в Минобороны Украины (а основным разработчиком выступал глава генерального штаба), у военных хватило ума не переходить грань, за которыми они из защитников родины переходят в разряд военных преступников. Таким образом, – решили в Генштабе, – на штурм Донбасса отправятся не регулярные подразделения ВСУ, и даже не нацгвардия (Аваков, который её курирует, нынче не расположен играть в унисон со «слугами», которые задумали его скинуть), а «зелёные человечки» без знаков отличия. Такой демарш едва ли покажется убедительным, но позволит Западу сделать вид, что ничего особенного не происходит – мало ли, может, это внутренние разборки ополченцев ДНР и ЛНР?
В общем, атака состоится, как только Киев получит два миллиарда долларов от МВФ – это может случиться со дня на день. А вот успеют ли депутаты проголосовать за закон о ЧВК, развязывающий руки «зелёным человечкам» – не вполне понятно. Но не имея такого закона, атаковать республики Зеленскому и его «слугам» будет небезопасно. По слухам, сейчас часть депутатов и приданные им специалисты из министерства по делам ветеранов спешно «вылизывают» оба варианта будущего закона о ЧВК. Им поставили срок – уложиться до вторника.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



200
Источник
Похожие новости
07 июня 2020, 09:00
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
06 июня 2020, 19:55
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
07 июня 2020, 03:00
На Украине выставят на продажу тюрьмы
08 июня 2020, 07:00
Украинские эксперты рассказали, как можно «ударить ракетами» по Сибири
08 июня 2020, 07:00
Советник Кличко удивился строительству ТРЦ на проезжей части в Киеве
07 июня 2020, 16:00
Польша мечтает стать главным плацдармом НАТО в Европе
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июня 2020, 07:00
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огромным...
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской...
08 июня 2020, 00:00
"Будет такой скандал! Ни одна спецслужба не отмоется": Мирзаян о чипах и ва...
08 июня 2020, 07:00
Украинские эксперты рассказали, как можно «ударить ракетами» по Сибири
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июня 2020, 03:00
"Где?": Глава Бурятии "потерял" сотни миллионов рублей. Путин тут же "нашёл"
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
06 июня 2020, 20:55
"Это уже неприлично выглядит": Политолог назвал слабого министра России
02 июня 2020, 21:55
Плачевная ситуация в ВСУ выявила подлинные масштабы COVID-19 на Украине
07 июня 2020, 20:00
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "больше 20 раз"
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
07 июня 2020, 20:00
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Британии - The Sunday Times
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.