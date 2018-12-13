Полторак назвал причины введения военного положения на Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что военное положение в стране было введено по нескольким причинам. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Военное положение вводится в стране по двум основным причинам. Первая — это агрессия против Украины. Вторая — когда есть угроза открытой агрессии. У нас состоялось два в одном: агрессия Российской Федерации против Военно-морских сил Украины в Керченском проливе, а также огромное сосредоточение группировки российских войск на границе с Украиной», — сказал он.

27 ноября Киев обнародовал обновлённый указ, которым вводится в действие решение о военном положении на Украине. Меры введены на 30 дней с 14:00 26 ноября.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление депутата Верховной рады от Оппозиционного блока Владимира Гусака о возможных последствиях для экономики Украины из-за введения военного положения.