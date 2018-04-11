Полторак – Порошенко: «Петя, не надо!» • 356 • Аналитика







Напомним, что главарь киевской хунты на пресс-конференции в Виннице произнес буквально следующе:





«Дата завершения АТО будет в мае. Потому что мы переходим к другому формату обороны страны согласно принятому закону о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые, более эффективные мероприятия с применением вооруженных сил».



Но если в Донецке и в Луганске к выступлению Порошенко отнеслись скорее равнодушно, то верхушку ВСУ заявление их главнокомандующего, похоже, всерьез встревожило.



Во всяком случае, на следующий день глава оборонного ведомства Украины Степан Полторак объявил, что у границ «незалежной» сконцентрировано почти 80 тыс. российских военных, готовых немедленно нанести удар по Украине.



Для «особо туповатых» украинский военачальник прямо сказал, что конфликта на Донбассе может перерасти в «полномасштабную агрессию Кремля».



То есть министр обороны публично заявил, что активизация боевых действий против народных республик в связи со сменой формата «АТО» или по другой причине неизбежно вызовет со стороны России ответные действия.



Причем, судя по общей тональности выступления Полторака, возможности ВСУ противостоять российской операции по принуждению к миру он оценивает не слишком высоко. Иными словами выступление Полторака было как бы обращено к «верховному главнокомандующему», и звучало примерно так: «Петя, не надо!»



Причина тревоги Полторака очевидна: он лучше, чем кто-либо другой, понимает, что ВСУ не то что не в состоянии воевать с российской армией, но и возможность их победы над войсками народных республик находится под большим вопросом.



Напомним, что на днях МГБ ЛНР на своем официальном сайте опубликовало материалы доклада американских экспертов, оценивших уровень боеспособности ВСУ. С результатами этого исследования американцы ознакомили командный состав украинских формирований (так, собственно, документ и попал к луганским чекистам).



Согласно выводам американцев «в подразделениях ВСУ наблюдается низкий уровень воинской дисциплины, общей и специальной подготовки, а также мотивации к воинской службе, в т.ч. в зоне АТО».



По наблюдениям экспертов США, на уровне «солдат – сержант» наблюдается невыполнение приказов и распоряжений командиров, злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотиков. На уровне младшего офицерского состава отмечается несоответствие занимаемым должностям из-за отсутствия подготовки. Офицеры уровня «командир батальона, полка» не способны в полном объеме выполнять задачи командования, в том числе из-за высокой степени коррумпированности.



Общий вывод: «…на первом этапе вооруженного конфликта российскими средствами поражения будет уничтожено более 70% личного состава ВСУ, а также вся боевая и военно-транспортная авиация».



Примечательно, что, опираясь на данные этого доклада, Полторак попросил секретаря совета национальной безопасности Турчинова уговорить США и НАТО оказать ВСУ дополнительную материальную помощь «на устранение выявленных недостатков». Также США и ЕС должны оплатить командировки «высшего командного состава для прохождения стажировок в центральном штабе объединенных вооруженных сил НАТО в Европе».



Оставив в стороне хуторянскую практичность Полторака и намерение высшего командования ВСУ немедленно преступить к личной «евроинтеграции», отметим, что данные доклада вполне объективны.



О низком уровне боеготовности украинских формирований информация поступает из многочисленных источников.



Так, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко на днях в очередной раз констатировал что в разведорганы Республики «продолжает поступать информация о низком уровне морально-психологического состояния боевиков вооруженных сил Украины». «Несмотря на проведённые неделю назад ротационные мероприятия, в подразделениях 53-й отдельной механизированной бригады фиксируются случаи употребления спиртных напитков и, как следствие, грубые нарушения воинской дисциплины, правонарушения и суициды», — отметил подполковник. На языке финансового шантажа с русскими не разговаривают!



Примечательно, что меры, которые командиры частей и подразделений пытаются использовать для повышения дисциплины, чаще всего оказывают на нее еще более разрушительное воздействие, чем сами проступки.



Так, например, в украинских СМИ и социальных сетях активно обсуждалось ЧП, происшедшее в одном из соединений ВСУ. В 54-й бригаде два офицера были подвергнуты дикой расправе «за пьянство». На глазах всего личного состава, в том числе и их подчиненных, майора и капитана привязали скотчем к «позорным столбам» и оставили в таком виде на некоторое время, предоставив окружающим возможность вдоволь поглумиться над несчастными и заснять этот процесс на смартфоны.



Подобные методы в вооруженных формированиях практикуются еще с весны 2014, то есть с начала карательной операции фашистской хунты против населения Донбасса.



Проблема пьянства и наркомании приняла в революционной армии массовый характер. Жертвы нетрезвых разборок, суррогатного алкоголя и травматизма, связанного со злоупотреблениями горячительными напитками, исчисляются сотнями, если не тысячами. Причин этому немало.



Прежде всего следует учесть, что значительная часть боевиков как в «регулярных» формированиях, так и в добровольческих карбатах, — это деклассированные элементы, уголовники и бомжи, для которых алкоголизм — неотъемлемая часть «анамнеза».



Кроме того, сам факт участия в братоубийственной войне весьма располагает к пьянству, вызывая острую потребность утопить муки совести в алкоголе.



Исторический опыт говорит о том, что пьянство всегда являлось одной из главных проблем формирований, задействованных в карательных операциях. Геополитика ненасытной глотки



Как бы то ни было, но борьба с пьянством в войсках киевской хунты приняла формы почти столь же страшные и уродливые, как и причины, его порождающие.



Хотя «бухают» и «сидят на игле» чуть ли не две трети карателей, под революционные «дисциплинарные меры» попадали не все, и даже не обязательно сами пьющие.



«Посвящение» в «аватары» — так называют в украинских вооруженных формированиях перевод некоторых военнослужащих, страдающих алкоголизмом, в представители «касты» отверженных.



Вначале «аватаров» просто обливали зеленкой, затем стали помещать в клетки или сажать в земляные «зинданы». Иногда издевательства и унижения носили еще более радикальный характер.



Прошедшие через такое «посвящение» «аватары» занимают самое низкое положение в «пищевой цепочке» украинских формирований, сходное со статусом «опущенных» в местах лишения свободы. Их заставляют делать самую грязную и тяжелую работу, их может избить и унизить любой «полноправный» сослуживец.



Описанный случай с «посвящением» в «аватары» офицеров является необычным, поскольку ранее экзекуциям подвергались, как правило, рядовые или сержанты. Об эпизодах расправы над офицерами столь высокого ранга стало известно впервые. Отметим также, что данный инцидент, да еще происшедший не в каком-то махновском «Айдаре», а во вполне регулярном соединении ВСУ, говорит о разрушении воинской иерархии, без которой армия превращается в банду, в скопище вооруженных уголовников.



Обратим внимание, что проблемы нарушения воинской дисциплины, в том числе и связанные с пьянством, присутствуют в той или иной степени во всех без исключения армиях мира. Однако они решаются, как правило, вполне адекватными мерами, не связанными с издевательствами и унижением нарушителей. Эти механизмы прекрасно и эффективно работают, и никаких сложностей для их применения в ВСУ нет.



То, что бандеровцы предпочитают поддерживать дисциплину столь креативными методами, говорит о том, что их не столько интересует результат, сколько сам процесс. Большой блеф Трампа, или Кто будет «наказывать» Сирию?



Не секрет, что многие каратели, распробовав вкус человеческой крови, настолько пристрастились к насилию, что уже не представляют без него своего существования. И когда в силу отсутствия полномасштабных боевых действий, и по причине возросшей боеспособности защитников Донбасса, у карателей под рукой не оказывается «сепаров», на которых можно было бы оторваться, они назначают на роль жертв своих «побратимов».



К этому можно добавить, что ВСУ – битая армия, с подорванным боевым духом, боящаяся своего противника, не доверяющая своему командованию и политическому руководству страны.



Киевская пропаганда может сколько угодно говорить о победоносной украинской армии, остановившей «российские полчища» и защитившей Европу, но в войсках прекрасно знают, как все было на самом деле. И категорически не желают вновь ощутить на себе всю ярость защитников Донбасса.



За последнюю пару лет вялотекущей войны на Донбассе значительная часть боевиков ВСУ прошла через различные курсы и тренинги, организованные натовскими инструкторами. Большие суммы потрачены на закупку нового вооружения, реорганизации армии, создание эффективных схем снабжения.



Однако всё это, судя по докладу американских экспертов, не сильно укрепило ВСУ, и не укрепило у них, как свидетельствует обращение Полторака, веру в победу. Заявление Петра Порошенко об очередной смене формата карательной операции было воспринято и в Донбассе, и на Украине как очевидная угроза в адрес народных республик.Напомним, что главарь киевской хунты на пресс-конференции в Виннице произнес буквально следующе:Но если в Донецке и в Луганске к выступлению Порошенко отнеслись скорее равнодушно, то верхушку ВСУ заявление их главнокомандующего, похоже, всерьез встревожило.Во всяком случае, на следующий день глава оборонного ведомства Украины Степан Полторак объявил, что у границ «незалежной» сконцентрировано почти 80 тыс. российских военных, готовых немедленно нанести удар по Украине.Для «особо туповатых» украинский военачальник прямо сказал, что конфликта на Донбассе может перерасти в «полномасштабную агрессию Кремля».То есть министр обороны публично заявил, что активизация боевых действий против народных республик в связи со сменой формата «АТО» или по другой причине неизбежно вызовет со стороны России ответные действия.Причем, судя по общей тональности выступления Полторака, возможности ВСУ противостоять российской операции по принуждению к миру он оценивает не слишком высоко. Иными словами выступление Полторака было как бы обращено к «верховному главнокомандующему», и звучало примерно так: «Петя, не надо!»Причина тревоги Полторака очевидна: он лучше, чем кто-либо другой, понимает, что ВСУ не то что не в состоянии воевать с российской армией, но и возможность их победы над войсками народных республик находится под большим вопросом.Напомним, что на днях МГБ ЛНР на своем официальном сайте опубликовало материалы доклада американских экспертов, оценивших уровень боеспособности ВСУ. С результатами этого исследования американцы ознакомили командный состав украинских формирований (так, собственно, документ и попал к луганским чекистам).Согласно выводам американцев «в подразделениях ВСУ наблюдается низкий уровень воинской дисциплины, общей и специальной подготовки, а также мотивации к воинской службе, в т.ч. в зоне АТО».По наблюдениям экспертов США, на уровне «солдат – сержант» наблюдается невыполнение приказов и распоряжений командиров, злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотиков. На уровне младшего офицерского состава отмечается несоответствие занимаемым должностям из-за отсутствия подготовки. Офицеры уровня «командир батальона, полка» не способны в полном объеме выполнять задачи командования, в том числе из-за высокой степени коррумпированности.Общий вывод: «…на первом этапе вооруженного конфликта российскими средствами поражения будет уничтожено более 70% личного состава ВСУ, а также вся боевая и военно-транспортная авиация».Примечательно, что, опираясь на данные этого доклада, Полторак попросил секретаря совета национальной безопасности Турчинова уговорить США и НАТО оказать ВСУ дополнительную материальную помощь «на устранение выявленных недостатков». Также США и ЕС должны оплатить командировки «высшего командного состава для прохождения стажировок в центральном штабе объединенных вооруженных сил НАТО в Европе».Оставив в стороне хуторянскую практичность Полторака и намерение высшего командования ВСУ немедленно преступить к личной «евроинтеграции», отметим, что данные доклада вполне объективны.О низком уровне боеготовности украинских формирований информация поступает из многочисленных источников.Так, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко на днях в очередной раз констатировал что в разведорганы Республики «продолжает поступать информация о низком уровне морально-психологического состояния боевиков вооруженных сил Украины». «Несмотря на проведённые неделю назад ротационные мероприятия, в подразделениях 53-й отдельной механизированной бригады фиксируются случаи употребления спиртных напитков и, как следствие, грубые нарушения воинской дисциплины, правонарушения и суициды», — отметил подполковник.Примечательно, что меры, которые командиры частей и подразделений пытаются использовать для повышения дисциплины, чаще всего оказывают на нее еще более разрушительное воздействие, чем сами проступки.Так, например, в украинских СМИ и социальных сетях активно обсуждалось ЧП, происшедшее в одном из соединений ВСУ. В 54-й бригаде два офицера были подвергнуты дикой расправе «за пьянство». На глазах всего личного состава, в том числе и их подчиненных, майора и капитана привязали скотчем к «позорным столбам» и оставили в таком виде на некоторое время, предоставив окружающим возможность вдоволь поглумиться над несчастными и заснять этот процесс на смартфоны.Подобные методы в вооруженных формированиях практикуются еще с весны 2014, то есть с начала карательной операции фашистской хунты против населения Донбасса.Проблема пьянства и наркомании приняла в революционной армии массовый характер. Жертвы нетрезвых разборок, суррогатного алкоголя и травматизма, связанного со злоупотреблениями горячительными напитками, исчисляются сотнями, если не тысячами. Причин этому немало.Прежде всего следует учесть, что значительная часть боевиков как в «регулярных» формированиях, так и в добровольческих карбатах, — это деклассированные элементы, уголовники и бомжи, для которых алкоголизм — неотъемлемая часть «анамнеза».Кроме того, сам факт участия в братоубийственной войне весьма располагает к пьянству, вызывая острую потребность утопить муки совести в алкоголе.Исторический опыт говорит о том, что пьянство всегда являлось одной из главных проблем формирований, задействованных в карательных операциях.Как бы то ни было, но борьба с пьянством в войсках киевской хунты приняла формы почти столь же страшные и уродливые, как и причины, его порождающие.Хотя «бухают» и «сидят на игле» чуть ли не две трети карателей, под революционные «дисциплинарные меры» попадали не все, и даже не обязательно сами пьющие.«Посвящение» в «аватары» — так называют в украинских вооруженных формированиях перевод некоторых военнослужащих, страдающих алкоголизмом, в представители «касты» отверженных.Вначале «аватаров» просто обливали зеленкой, затем стали помещать в клетки или сажать в земляные «зинданы». Иногда издевательства и унижения носили еще более радикальный характер.Прошедшие через такое «посвящение» «аватары» занимают самое низкое положение в «пищевой цепочке» украинских формирований, сходное со статусом «опущенных» в местах лишения свободы. Их заставляют делать самую грязную и тяжелую работу, их может избить и унизить любой «полноправный» сослуживец.Описанный случай с «посвящением» в «аватары» офицеров является необычным, поскольку ранее экзекуциям подвергались, как правило, рядовые или сержанты. Об эпизодах расправы над офицерами столь высокого ранга стало известно впервые. Отметим также, что данный инцидент, да еще происшедший не в каком-то махновском «Айдаре», а во вполне регулярном соединении ВСУ, говорит о разрушении воинской иерархии, без которой армия превращается в банду, в скопище вооруженных уголовников.Обратим внимание, что проблемы нарушения воинской дисциплины, в том числе и связанные с пьянством, присутствуют в той или иной степени во всех без исключения армиях мира. Однако они решаются, как правило, вполне адекватными мерами, не связанными с издевательствами и унижением нарушителей. Эти механизмы прекрасно и эффективно работают, и никаких сложностей для их применения в ВСУ нет.То, что бандеровцы предпочитают поддерживать дисциплину столь креативными методами, говорит о том, что их не столько интересует результат, сколько сам процесс.Не секрет, что многие каратели, распробовав вкус человеческой крови, настолько пристрастились к насилию, что уже не представляют без него своего существования. И когда в силу отсутствия полномасштабных боевых действий, и по причине возросшей боеспособности защитников Донбасса, у карателей под рукой не оказывается «сепаров», на которых можно было бы оторваться, они назначают на роль жертв своих «побратимов».К этому можно добавить, что ВСУ – битая армия, с подорванным боевым духом, боящаяся своего противника, не доверяющая своему командованию и политическому руководству страны.Киевская пропаганда может сколько угодно говорить о победоносной украинской армии, остановившей «российские полчища» и защитившей Европу, но в войсках прекрасно знают, как все было на самом деле. И категорически не желают вновь ощутить на себе всю ярость защитников Донбасса.За последнюю пару лет вялотекущей войны на Донбассе значительная часть боевиков ВСУ прошла через различные курсы и тренинги, организованные натовскими инструкторами. Большие суммы потрачены на закупку нового вооружения, реорганизации армии, создание эффективных схем снабжения.Однако всё это, судя по докладу американских экспертов, не сильно укрепило ВСУ, и не укрепило у них, как свидетельствует обращение Полторака, веру в победу. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 356 Источник Похожие новости На языке финансового шантажа с русскими не разговаривают! 2014. Крым — не Полинезия! В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну

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