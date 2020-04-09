«Полтора десятка окон вылетело»: что известно о взрыве в московском бизнес-центре

В московском бизнес-центре «Панорама» произошёл взрыв. Причиной стала разгерметизация кислородного баллона, использовавшегося в ходе ремонта на одном из этажей. Из-за взрыва разбилось несколько окон в здании, повреждены припаркованные автомобили. На месте происшествия начался пожар, распространившийся на площади 5 кв. м, возгорание быстро ликвидировали. По предварительным данным, в инциденте пострадали два человека.

В центре Москвы в бизнес-центре произошёл взрыв. В инциденте, по разным данным, пострадали от двух до четырёх человек.

По данным СК, причиной взрыва стала разгерметизация кислородного баллона в ходе строительных работ. МЧС уточняет, что взрыв произошёл около 13:30 по местному времени в бизнес-центре «Панорама», расположенном на улице 2-я Брестская.

В результате взрыва на одном из этажей выбило стёкла, оказались повреждены перегородки. Осколки стёкол и фрагменты оконных рам обрушились на припаркованные у здания автомобили.

Управление Следственного комитета по Москве сообщает, что в инциденте пострадали двое. По данным РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы, за медицинской помощью после взрыва обратились четыре человека.

Кроме того, после взрыва в помещении начался пожар, который распространился по площади в пять квадратных метров, однако огонь удалось оперативно потушить.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на этаже в момент взрыва находились два человека.

«Полтора десятка окон вылетело, рассыпались. На этом этаже ориентировочно находились два человека, в том числе женщина, которая получила небольшие травмы», — сказал Бирюков.

По его словам, других пострадавших на объекте нет, разрушений несущих конструкций тоже не выявлено. Заммэра отметил, что следствию предстоит определить причины взрыва и уровень разрушений, но о серьёзных повреждениях речи не идёт.

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«Но ещё раз подчеркиваю, что разрушение только лёгких несущих перегородок, и этаж, на котором произошел взрыв, там до определённого времени велись ремонтные работы», — подчеркнул Бирюков.

Вместе с тем, по данным заммэра, другая пострадавшая находилась на улице рядом с бизнес-центром «Панорама».

«На улице пострадала одна женщина, которая находилась здесь на проезжей части в автомобиле, от осколков стекла, конструкции оконных проёмов, которые вылетели», — уточнил Бирюков.

На месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент в Орехово-Зуево

Инцидент со взрывом газа ранее произошёл в жилом доме в Орехово-Зуево. В жилом пятиэтажном доме на улице Гагарина взорвалась газовая колонка, в результате чего второй подъезд обрушился с третьего по пятый этаж.

В инциденте погибли три человека. Прибывшие на место спасатели вывели из здания 50 человек. Ещё 150 эвакуировались сами до прибытия подразделений. Несколько человек были госпитализированы.

Позднее стало известно, что власти Московской области выплатят семьям погибших по 1 млн рублей. По 500 тыс. рублей направят тем, кто пострадал при взрыве.

До этого похожий инцидент с газом произошёл в жилом доме Магнитогорска во время ремонтных работ. После взрыва начался пожар, который распространился на несколько квартир на разных этажах здания, в результате чего возгоранию присвоили повышенный уровень сложности.

По предварительным данным, взрыв произошёл в момент, когда в квартире устанавливали натяжные потолки. Непосредственно в результате взрыва погибли двое человек, ещё два, в том числе ребёнок, пострадали. Позднее один из раненых детей скончался в больнице.

Через несколько дней после инцидента губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что правоохранительные органы задержали мужчину в связи со взрывом в жилом доме в Магнитогорске. По информации главы региона, речь идёт о мужчине, который принёс в здание газовый баллон, ставший причиной взрыва.

«Баллон... его привёз родственник, занимающийся, по нашей информации, ремонтом, несколько дней назад он принёс этот баллон. Далее, в этой квартире в этот вечер была бабушка с детьми. Она, по моей информации, вышла проводить подругу, и в это время случилось это событие», — цитирует Текслера ТАСС.

В конце марта взрыв газа также произошёл в жилом доме в Перми. В результате инцидента погибли двое, причём одного из них следствие считает виновником инцидента. Несмотря на это обстоятельство, следствие продолжило выяснять все подробности предполагаемого преступления.