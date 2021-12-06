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Чиновник считает происходящее братоубийственной войной

Внутриукраинский конфликт в действительности следует рассматривать как войну "между братьями", а также противостоянием Российской Федерации и Соединенных Штатов. Такое заявление сделал мэр Полтавы Александр Мамай.

Глава города считает, что Донбасс стал площадкой противостояния двух сверхдержав. А молодое поколение, к примеру, условные студенты Полтавского технического университета, между собой выступают против американской "опеки" над официальным Киевом. Мамай уточнил, что позиция жителей Полтавы в целом сводится к поддержке независимости Украины перед кураторами из Белого дома. Однако донбасский конфликт не утихает, и "брат идет на брата".

Полтавский мэр также заявил, что введенные Киевом после Крымской весны санкционные меры вредят населению – под угрозой закрытия находится завод "Лтава", в котором когда-то на оборону работали тысячи людей.

"Космические мощности, весьма высокотехнологичное предприятие. Общаюсь с владельцем завода. Но оно из-за всех этих санкционных мер не может работать на Россию. У людей нет работы, и они идут на биржу", – заявил глава города в комментарии для корреспондента канала "НАШ".

Отношения России и Украины ухудшились после исторического воссоединения Крым с остальной частью РФ в результате проведенного референдума. Украинская администрация неоднократно выступала с обвинениями в адрес Кремля, считая его причастным к вмешательству во внутренние дела. В 2015 году Киев официально назвал соседей "агрессорами". Российская сторона многократно указывала, что не принимает участия во внутреннем конфликте Украины и не является субъектом минских договоренностей.