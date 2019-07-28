«Полтава», корабли из Индии и Китая: Чем удивил главный морской парад в День ВМФ в Петербурге

ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ЗАНИМАЛИ МЕСТА ЗА ТРИ ЧАСА ДО ПАРАДА

Стройные вереницы желающих посмотреть парад атаковали петербургские набережные с самого утра. За три часа до начала парада ранним утром к Неве стали пробираться сотни горожан и иностранных туристов. Мы встретили гостей из Индии, Японии, Эстонии, Латвии... Но самыми запоминающимися были китайцы. Сотни граждан Поднебесной буквально десантировались в Александровский сад за Исаакиевским собором. Здесь же принимать парад через несколько часов должен был президент России Владимир Путин.

Поэтому радостных туристов встречали ограждения. Но туристов из Китая было так много, что казалось, вот-вот они прорвут оцепление и ринутся к трибунам. К счастью, все обошлось. Лишь один из иностранцев прорвался через ограждение – попросил сфотографироваться с силовиками. И ему не отказали.

"Полтава" приняла участие в парадеФото: Олег ЗОЛОТО

В это время белоснежные шеренги морских офицеров заполняли площадь. Военный оркестр вовсю трубил, готовясь встречать корабли. Ветераны флота в это время занимали свои места на специальных трибунах. Каждый пожилой офицер здесь стал почетным гостем. Поэтому перед ними стройные ряды офицеров расступались, как по команде.

ГЛАВНОЕ - УВАЖЕНИЕ К ФЛОТУ

- Вся моя жизнь прошла в армии, - с удовольствием согласился ответить на пару вопросов один из ветеранов, генерал-майор морской авиации Виктор Степанов. - 35 лет отлетал, потом еще 25 лет преподавал в Военно-морской академии. Война началась здесь, блокада вся здесь. Похоронил много своих во время войны. Смотрю на берега Невы… Все эти здания для меня родные. Многие были разрушены. Ленинград – это частица меня.

Владимир Путин принял главный парадФото: Роман ЛЯЛИН

В это время к нам подходит еще один ветеран. Пожимает руку Виктору Степанову и, взглянув на стоявший в акватории Невы корабль, улыбается: «Это праздник не для нас, а для народа. Чтобы народ смотрел, и было чувство уважения к флоту. Это главное!».

Среди гостей парада встречаем и бывшего заместителя главнокомандующего морским флотом генерала Ивана Васильева.

- «Комсомольская правда»? – недоверчиво вскидывает брови генерал. – А ну-ка докажи! Увидев удостоверение, офицер пожимает руку. - Сейчас все поняли, что мы великая морская держава. Мощь страны - это гарант мира. Можно любые решать задачи. Мы должны быть достойны такого флота. И мы делаем все, чтобы мы решать наши задачи в любой точки мирового океана, неся гордо флаг России.

Главный морской парад открывал военный оркестрФото: Роман ЛЯЛИН

МЫ ВОЗОБНОВИЛИ КРУГОСВЕТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Врио губернатора Петербурга появился на параде в компании председателя Совета федерации Валентины Матвиенко и супруги Дмитрия Медведева Светланы. Президента Владимира Путина встречали сотни матросов и офицеров раскатами тройного «Ура!». Глава страны принимал парад, объехав пришвартованные корабли на белоснежном катере.

-Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры и адмиралы, уважаемые ветераны и граждане России, - приветствовал всех Владимир Владимирович. - Поздравляю вас с Днем военно-морского флота. Его отмечает вся наша страна. Мы чествуем всех, кто в разные времена верой и правдой служил России. Кто служит ей сегодня у ближних рубежей и вдали. Честь российского флота - парад кораблей принимают Североморск, Владивосток, Севастополь, Астрахань и Балтийск. И, конечно, Санкт-Петербург. Именно здесь вырос и принял крещение молодой флот Петра I, отсюда уходили в плавание легендарные исследователи. Во главе практически всех экспедиций стояли морские офицеры. Благодаря их пытливости и блестящему образованию сделаны выдающиеся открытия в области географии, биологии, геологии.

Президент напомнил, что сегодня наш флот в числе первых осваивает новейшую технику:

- Военно-морской флот эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения. Только в этом году состав военно-морского флота пополнят 15 кораблей. Обновляется морская авиация и береговые войска. Совершенствуется инфраструктура военно-морских баз. Восстановлена практика кругосветных походов. Так стоящий в парадном строю новейший фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел в плавании 5 месяцев и оставил за кормой воды четырех океанов. Наш военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору. Гарантия этому - уникальные образцы вооружения, но главное - мужество и выучка флотских экипажей.

Более 40 кораблей проплыли по НевеФото: Олег ЗОЛОТО

Владимир Путин также отметил, что флот знает многих героев, которые ценой своей жизни защитили страну и свои корабли:

- В минуты жестких, жестоких испытаний они готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и отечество. Это всегда было на русском флоте.

Парад в КронштадтеФото: Артем КИЛЬКИН

Президент также вспомнил моряков, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море:

- Родина помнила и будет помнить подвиги российских моряков. Благодарю всех вас за верную службу России, товарищи военные моряки!

Тысячи моряков приняли участие в парадеФото: Артем КИЛЬКИН

Впервые в этом году в параде приняли участие не только российские, но и зарубежные корабли - это индийский фрегат «Таркаш» и китайский эсминец «Сиань». Всего же по Неве прошли более 40 кораблей. Возглавляла парад легендарная «Полтава» -это 54-пушечный линейный корабль 4-го ранга, получивший свое название в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве.

Владимир Путин принимал парад вместе с министром обороныФото: REUTERS

Среди участников также были фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», морской тральщик «Иван Антонов».

Завершала парад морская авиацияФото: Олег ЗОЛОТО

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники