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Полтава 2.0, или Читают ли шведы Пушкина

23 июня 2018, 09:40  •  66 • Аналитика
Впервые за последние сорок лет Швеция совершает беспрецедентный рывок в укреплении обороноспособности и мобилизует этим летом 22 тысячи резервистов.



Такая беспримерная активность объясняется напряженностью в отношениях с Россией. Как оказалось, именно она угрожает скандинавам прямо с Сенатской площади Санкт-Петербурга, где Петр I на лихом коне грохочет словами Пушкина:


Но в искушеньях долгой кары
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.


«Окрепла Русь» — вот что по-настоящему страшно!


В этой связи была организована срочная проверка мобилизационной способности корпуса добровольных резервистов, составляющих 40 батальонов. Их задачи – патрулирование транспортных узлов и общественных мест. Главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции Микаэль Биден заявил каналу SVT: «Мы должны осмотреться и попытаться понять, что происходит… И необходимо собрать как можно больше информации».

В последние годы нейтральная Швеция расширила сотрудничество с НАТО и увеличила военный бюджет. На острове Готланд в Балтийском море развернута военная база; восстановлена обязательная военная служба; разрешено размещение войск НАТО на шведской территории. Впервые за последние тридцать лет правительство разослало в 5 миллионов домов (при населении страны немногим более 10 миллионов человек) руководство к действию в случае вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.

По-видимому, история русско-шведских войн до сих пор не дает викингам покоя. Король Карл XII отчаянно пытался осуществить давнюю национальную мечту:

Венчанный славой бесполезной,
Отважный Карл скользил над бездной.
Он шел на древнюю Москву…


И хотя Карла XII считали военным гением, а его армию непобедимой, закончилось все поражением в Северной войне. Тогдашний разгром сильно ударил по скандинавскому государству, навсегда выбив его из ранга великих держав.

Похоже, что в шведском сознании сложился причудливый пазл из застрявших в генах воспоминаний о русском царе Петре и современных событий.

Сначала они вдруг испугались происходящего на Украине.

Потом, вероятно, даже вспомнили Пушкина:

Верхом, в глуши степей нагих,
Король и гетман мчатся оба.
Бегут. Судьба связала их.
Опасность близкая и злоба
Даруют силу королю.
Он рану тяжкую свою
Забыл. Поникнув головою,
Он скачет, русскими гоним,
И слуги верные толпою
Чуть могут следовать за ним.


И в конце концов стащили все свои вековые надежды и страхи в один крепкий узел, обозвав его угрозой со стороны России.
Автор: O.Solvi

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