Полтава 2.0, или Читают ли шведы Пушкина

Но в искушеньях долгой кары

Перетерпев судеб удары,

Окрепла Русь. Так тяжкий млат,

Дробя стекло, кует булат.

Венчанный славой бесполезной,

Отважный Карл скользил над бездной.

Он шел на древнюю Москву…

Верхом, в глуши степей нагих,

Король и гетман мчатся оба.

Бегут. Судьба связала их.

Опасность близкая и злоба

Даруют силу королю.

Он рану тяжкую свою

Забыл. Поникнув головою,

Он скачет, русскими гоним,

И слуги верные толпою

Чуть могут следовать за ним.

Такая беспримерная активность объясняется напряженностью в отношениях с Россией. Как оказалось, именно она угрожает скандинавам прямо с Сенатской площади Санкт-Петербурга, где Петр I на лихом коне грохочет словами Пушкина:«Окрепла Русь» — вот что по-настоящему страшно!В этой связи была организована срочная проверка мобилизационной способности корпуса добровольных резервистов, составляющих 40 батальонов. Их задачи – патрулирование транспортных узлов и общественных мест. Главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции Микаэль Биден заявил каналу SVT: «Мы должны осмотреться и попытаться понять, что происходит… И необходимо собрать как можно больше информации».В последние годы нейтральная Швеция расширила сотрудничество с НАТО и увеличила военный бюджет. На острове Готланд в Балтийском море развернута военная база; восстановлена обязательная военная служба; разрешено размещение войск НАТО на шведской территории. Впервые за последние тридцать лет правительство разослало в 5 миллионов домов (при населении страны немногим более 10 миллионов человек) руководство к действию в случае вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.По-видимому, история русско-шведских войн до сих пор не дает викингам покоя. Король Карл XII отчаянно пытался осуществить давнюю национальную мечту:И хотя Карла XII считали военным гением, а его армию непобедимой, закончилось все поражением в Северной войне. Тогдашний разгром сильно ударил по скандинавскому государству, навсегда выбив его из ранга великих держав.Похоже, что в шведском сознании сложился причудливый пазл из застрявших в генах воспоминаний о русском царе Петре и современных событий.Сначала они вдруг испугались происходящего на Украине.Потом, вероятно, даже вспомнили Пушкина:И в конце концов стащили все свои вековые надежды и страхи в один крепкий узел, обозвав его угрозой со стороны России.