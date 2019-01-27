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Полсотни "желтых жилетов" задержаны во время очередной акции в Париже
27 января 2019, 08:09 • 47 • В мире
Парижская полиция задержала свыше 50 "желтых жилетов", устраивавших беспорядки во время очередной протестной акции.
В Париже во время очередной протестной акции "желтых жилетов" полиция задержала 52 человека, сообщает "360" со ссылкой на телеканал BFMTV. В акции, которая прошла 26 января, участвовало около 2,5 тысяч человек.
Напомним, что протестные манифестации во Франции проходят уже одиннадцатые выходные подряд. Они начались в Париже в середине ноября, а затем перешли и в остальные города, охватив всю Францию и даже некоторые другие европейские страны.
Первоначально протестующие жители Франции вышли на митинги с требованием отменить повышение цен на топливо, однако вскоре их лозунги значительно ужесточились. Часто демонстрации сопровождались беспорядками и поджогами.
Отмечается, что в эту субботу протестующие ворвались в здание полиции в городе Эвре, а также устроили поджоги.
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