Полсотни "желтых жилетов" задержаны во время очередной акции в Париже

В Париже во время очередной протестной акции "желтых жилетов" полиция задержала 52 человека, сообщает "360" со ссылкой на телеканал BFMTV. В акции, которая прошла 26 января, участвовало около 2,5 тысяч человек.

Напомним, что протестные манифестации во Франции проходят уже одиннадцатые выходные подряд. Они начались в Париже в середине ноября, а затем перешли и в остальные города, охватив всю Францию и даже некоторые другие европейские страны.

Первоначально протестующие жители Франции вышли на митинги с требованием отменить повышение цен на топливо, однако вскоре их лозунги значительно ужесточились. Часто демонстрации сопровождались беспорядками и поджогами.

Отмечается, что в эту субботу протестующие ворвались в здание полиции в городе Эвре, а также устроили поджоги.