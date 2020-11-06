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Полсотни бюллетеней попали не в ту кучу? Суд в Джорджии не увидел противоречий
06 ноября 2020, 09:25 • 130 • Политика
Суд в Джорджии отклонил иск штаба Трампа о нарушениях в обработке бюллетеней. Иск был подан сторонниками Трампа после того, как наблюдатель указал, что бюллетени для заочного голосования смешались в кучу с уже внесёнными бюллетенями.
В действиях избирательной комиссии Чатема в штате Джорджия не увидели нарушений закона. Иск в суд ранее был подан предвыборным штабом Дональда Трампа. В частности, представители действующего лидера США указали на нарушения при подсчёте голосов.
Так, один из наблюдателей обнаружил, что необработанные бюллетени для заочного голосования, "вероятно, смешались со стопкой уже внесённых в базу данных бюллетеней".
Республиканцы с претензиями обратились в окружной суд, однако в инстанции сочли действия комиссии законными.
Отмечается, что речь идёт о 56 бюллетенях. По мнению суда, нарушения закона не было.
Ранее "трамписты" обратились в суды с исками в ряде штатов, где лидирует соперник Трампа Джо Байден.
Подробнее о претензиях кандидата от Республиканской партии читайте на Царьграде.
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