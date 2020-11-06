Полсотни бюллетеней попали не в ту кучу? Суд в Джорджии не увидел противоречий

В действиях избирательной комиссии Чатема в штате Джорджия не увидели нарушений закона. Иск в суд ранее был подан предвыборным штабом Дональда Трампа. В частности, представители действующего лидера США указали на нарушения при подсчёте голосов.

Так, один из наблюдателей обнаружил, что необработанные бюллетени для заочного голосования, "вероятно, смешались со стопкой уже внесённых в базу данных бюллетеней".

Республиканцы с претензиями обратились в окружной суд, однако в инстанции сочли действия комиссии законными.

Отмечается, что речь идёт о 56 бюллетенях. По мнению суда, нарушения закона не было.

Ранее "трамписты" обратились в суды с исками в ряде штатов, где лидирует соперник Трампа Джо Байден.

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