Польскому провокатору в прямом эфире рассказали, как США "нагнули Польшу"

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Телеведущий объяснил поляку Корейбе тщетность ожиданий Запада от новых санкций США против России.

Никакие санкции США и Европы не заставят Россию принять и стать частью западного миропорядка. Так ответил телеведущий Артем Шейнин на выпад польского политолога Якуба Корейбы.

Гость из Польши заявил, что США якобы чувствуют "ответственность за мир", а потому вынуждены применять санкции против России, чтобы поддерживать нынешний миропорядок. По словам польского эксперта, Запад не может позволить, чтобы шестая часть суши "играла против всех остальных". Поэтому России придется либо встроиться, как всем остальным, либо ее встроят при помощи санкций, заявил Корейба.

Ведущий трактовал высказывание поляка как то, что США уже "нагнули" Польшу и Европу, а теперь пытаются подчинить своей воле еще и Россию. Шейнин подчеркнул, что все попытки США при помощи санкций повлиять на внешнюю политику нашей страны тщетны и обречены на провал. Повторения 1991 года больше не будет, добавил ведущий.

"В 91-м было предательство. Сейчас предательства не ожидается", - сказал ведущий в эфире передачи "Время покажет".