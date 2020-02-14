Польского эксперта Корейбу пристыдили в прямом эфире политического ток-шоу

В эфире программы "Время покажет" заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев отметил, что польскому эксперту Якубу Корейбе можно отдать должное, поскольку он говорит честно.

"Ему неудобно за свою, точнее не свою, за польскую сегодняшнюю политику. Якуб, а вы никогда не думали о том, что ваши западные союзники сегодняшние относятся к вам хуже, чем мы, ваши вчерашние союзники? Вы не думаете о том, что вам с нами было лучше?" - обратился Малофеев к эксперту.

Замглавы ВРНС уточнил, что имеет в виду не Советский Союз, а Российскую Империю.

"Внутри Российской Империи поляки имели свою Конституцию, они обладали большими правами, чем поляки, живущие в Германии, в Германской Империи или в Австро-Венгрии. Почему вы их считаете союзниками? Почему вам не задуматься о том, о чём вы уже начали думать в Рязани, что мы-то вас любим больше, чем они?" - спросил Малофеев.

Напомним, Польша в течение последних месяцев делает скандальные заявления чуть ли не о вине русских в Великой Отечественной войне. Такова политическая риторика наших соседей.