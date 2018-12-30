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Польское СМИ назвало граждан России циничными индивидуалистами, в которых "умер советский человек"

30 декабря 2018, 06:39  •  176 • Политика
Современный гражданин России превратился в циника без советского прошлого, считает польское издание Polityka. В нынешних русских "умер советский человек", отмечает СМИ.
Польское СМИ считает современных граждан России циничными индивидуалистами, в которых ничего не осталось от "советского человека". Материал на эту тему опубликовал еженедельный польский журнал Polityka.
Автор статьи Веслав Романовский утверждает, что, согласно некоему исследованию, Россия является одним из наиболее индивидуалистских государств мира. По словам автора, этому способствовал период 1990-х годов, после которого многим стало понятно, что они не могут рассчитывать ни на чью помощь и сами должны себя спасать. В них "умер советский человек", подчёркивает журналист.
Ещё одной характерной чертой современного российского человека, по мнению польского автора, является цинизм. Романовский утверждает, что для нынешнего русского человека разговор об общих благах становится неуместным, а порой смешным.
При этом винит во всём поляк не предательство Запада, воспользовавшегося доверием России в 1990-е годы, а российскую власть и экономическое неравенство. Циничное отношение жителей России ко всему, что идёт от либералов и Запада, а также независимый характер русских людей польский журналист переносит на отношения русских друг с другом, хотя любой, кто хоть немного жил в России, знает, что русские всегда готовы прийти на помощь друг другу в трудную минуту. Это никак не вяжется с тем образом циничного индивидуалиста, который рисует Polityka.

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