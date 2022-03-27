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Польское посольство в Москве может закрыться. Русский дипломат предупредил Варшаву

27 марта 2022, 00:55  •  76 • Политика
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что посольство находится под угрозой закрытия. Русский дипломат предупредил Варшаву: в этом случае польское посольство в Москве тоже может закрыться.
Сергей Андреев заметил, что сотрудники посольства подвергаются беспрецедентному давлению со стороны польских властей. Варшава недавно распорядилась выслать 45 из 60 сотрудников посольства. Работу с таким малым количеством людей продолжать практически невозможно, поэтому дипломат не исключает закрытия посольства. Разумеется, в таком случае посольство Польши в Москве тоже прекратит работу.
До разрыва отношений, наверное, дело не дойдёт. Может быть, нас вынудят на какое-то время здесь закрыть посольство. Естественно, в этом случае придётся и полякам закрыть своё посольство в Москве,
- высказал своё мнение Андреев, выступая в YouTube-шоу Владимира Соловьёва "Соловьёв live".
Отметим, что Польша, которая и так была в авангарде самых русофобских стран, после начала спецоперации России на Украине ещё сильнее ужесточила свою риторику и политику. Она чаще других требует введения санкций против России, хотя новые ограничения ударят и по Варшаве тоже.

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