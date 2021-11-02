Польское издание рассказало, чего не хватает Украине для вступления в НАТО

Пока Украина навязывается в НАТО и позиционирует себя, как государство с одной из лучших армий в Европе, ее уже придирчиво оценили, как потенциального военного партнера, и подумали: «Нет».Польское издание «Дефенс24» опубликовало с данными по украинской артиллерии. Как подчеркивают авторы статьи, после распада СССР на Украине осталось огромное число подразделений бывшей советской армии, полностью укомплектованных пушками, гаубицами и ракетами. Однако за прошедшие 30 лет оно практически не обновлялось, а если и было пополнение запаса вооружений, то не за счет новинок, а за счет иностранной военной техники, бывшей в употреблении – Б/У.Сегодня от советского наследия осталось не более половины, а поступления «обносков» иностранных армий не слишком впечатляют. К тому же все это вооружение и боеприпасы нуждается в дорогостоящих обслуживании и ремонте, что вряд ли по карману Киеву. Вот почему крайне трудно оценить, какая часть этого оборудования является безопасной для использования и технически исправно. Таким образом, основа мощи ВСУ, базирующаяся на артиллерии, весьма сомнительна и, скорее, представляет угрозу для соседних государств Европы, чем боеспособную силу, достойную НАТО.В связи с этим польские аналитики предлагают задуматься об Украине, как о перспективном рынке сбыта своего оружия (и прекратить поставлять поюзанное). Они также считают целесообразным предоставление кредитов на приобретение экспорта и более массированное воздействие на киевское руководство средствами маркетинга и рекламы. А в НАТО принимать – не.