|
Польское издание рассказало, чего не хватает Украине для вступления в НАТО
02 ноября 2021, 17:00 • 27 • Украина
Польское издание «Дефенс24» опубликовало с данными по украинской артиллерии. Как подчеркивают авторы статьи, после распада СССР на Украине осталось огромное число подразделений бывшей советской армии, полностью укомплектованных пушками, гаубицами и ракетами. Однако за прошедшие 30 лет оно практически не обновлялось, а если и было пополнение запаса вооружений, то не за счет новинок, а за счет иностранной военной техники, бывшей в употреблении – Б/У.
Сегодня от советского наследия осталось не более половины, а поступления «обносков» иностранных армий не слишком впечатляют. К тому же все это вооружение и боеприпасы нуждается в дорогостоящих обслуживании и ремонте, что вряд ли по карману Киеву. Вот почему крайне трудно оценить, какая часть этого оборудования является безопасной для использования и технически исправно. Таким образом, основа мощи ВСУ, базирующаяся на артиллерии, весьма сомнительна и, скорее, представляет угрозу для соседних государств Европы, чем боеспособную силу, достойную НАТО.
В связи с этим польские аналитики предлагают задуматься об Украине, как о перспективном рынке сбыта своего оружия (и прекратить поставлять поюзанное). Они также считают целесообразным предоставление кредитов на приобретение экспорта и более массированное воздействие на киевское руководство средствами маркетинга и рекламы. А в НАТО принимать – не.
Подпишитесь на нас
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 октября 2021, 00:15
|
31 октября 2021, 17:10
|
30 октября 2021, 01:30
|
28 октября 2021, 15:05
|
01 ноября 2021, 00:45
|
30 октября 2021, 10:50
|
28 октября 2021, 12:10