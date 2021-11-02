Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
Главная / Украина

Польское издание рассказало, чего не хватает Украине для вступления в НАТО

02 ноября 2021, 17:00  •  27 • Украина
Пока Украина навязывается в НАТО и позиционирует себя, как государство с одной из лучших армий в Европе, ее уже придирчиво оценили, как потенциального военного партнера, и подумали: «Нет».

Польское издание «Дефенс24» опубликовало с данными по украинской артиллерии. Как подчеркивают авторы статьи, после распада СССР на Украине осталось огромное число подразделений бывшей советской армии, полностью укомплектованных пушками, гаубицами и ракетами. Однако за прошедшие 30 лет оно практически не обновлялось, а если и было пополнение запаса вооружений, то не за счет новинок, а за счет иностранной военной техники, бывшей в употреблении – Б/У.


Сегодня от советского наследия осталось не более половины, а поступления «обносков» иностранных армий не слишком впечатляют. К тому же все это вооружение и боеприпасы нуждается в дорогостоящих обслуживании и ремонте, что вряд ли по карману Киеву. Вот почему крайне трудно оценить, какая часть этого оборудования является безопасной для использования и технически исправно. Таким образом, основа мощи ВСУ, базирующаяся на артиллерии, весьма сомнительна и, скорее, представляет угрозу для соседних государств Европы, чем боеспособную силу, достойную НАТО.

В связи с этим польские аналитики предлагают задуматься об Украине, как о перспективном рынке сбыта своего оружия (и прекратить поставлять поюзанное). Они также считают целесообразным предоставление кредитов на приобретение экспорта и более массированное воздействие на киевское руководство средствами маркетинга и рекламы. А в НАТО принимать – не.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





27
Похожие новости
31 октября 2021, 23:00
Под Зеленским подгорает президентское кресло после обвала рейтинга
01 ноября 2021, 15:55
Почему проигрыш Добкина – пиррова победа Терехова?
30 октября 2021, 18:25
На Украине недовольны успехами «Газпрома»
01 ноября 2021, 14:10
С какой целью в Киеве оформляется тройственный союз экс-спикера Разумкова, доктора Комаровского и пропагандиста Гордона?
30 октября 2021, 20:45
Гоголь сошел с ума и умер из-за русского языка - языкобесие на Украине не утихает
31 октября 2021, 04:20
Пентагон хочет заполнить Украину оружием
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал ро...
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица&quo...
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО ...
02 ноября 2021, 01:15
"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите...
02 ноября 2021, 01:15
Что ждёт Украину без угля из России: Прогноз аналитика
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 октября 2021, 00:15
Американский адмирал призвал США "остерегаться медведя" после "едкой" фразы Лаврова
31 октября 2021, 17:10
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
30 октября 2021, 01:30
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
28 октября 2021, 15:05
Украинская военщина наступает, а власти народных республик делают вид, что ничего не происходит
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
30 октября 2021, 10:50
Сексуальный скандал в 36-й ОБрМП ВСУ или как инструкторы НАТО обучают соответствию стандартам Альянса
28 октября 2021, 12:10
Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.