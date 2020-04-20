Польское издание оценило три главных боевых вертолёта ВКС России • 79 • Аналитика

Польские СМИ очень любят анализировать и оценивать продукцию российской оборонной промышленности и вооружение российской армии. В этот раз издание Defence24.pl остановилось на анализе основных российских боевых вертолетов.





Автор статьи, посвященной штурмовым вертолетам ВКС РФ Юлиуш Сабак отмечает, что вряд ли в мире есть еще одно государство, производящее одновременно три типа этих специализированных боевых машин и вводящее все эти типы в состав своих вооруженных сил. Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М – вот три штурмовых вертолета, о которых идет речь в польском материале.



Юлиуш Сабак ставит процессы, происходящие в российском вертолетостроении, в зависимость от изменений в стратегии применения и в концепции организации российской армейской авиации, которая сначала входила в состав Сухопутных войск ВС РФ, а затем была переподчинена Военно-воздушным силам РФ и уже в их составе вошла в состав Воздушно-космических сил РФ.



Помимо структурных изменений в армейской авиации, по мнению польского автора, в 2010-е годы был раскрыт ряд технических проблем российских боевых вертолетов, в том числе сложности с работой ночью и в плохих погодных условиях. Оборудование вертолетов практически не было пригодно к ночному наблюдению, пишет Сабак.



Первым шагом к преодолению существующих недостатков стало появление модификации вертолета Ми-24ПН, предназначенного для выполнения боевых задач в ночное время суток и оснащенного специальной тепловизионной ночной прицельной подсистемой наведения. В войска поставки Ми-24ПН начались в 2003 г.





Преемником той же линии стал многофункциональный боевой вертолет Ми-35М, который объединил функции штурмового вертолета с возможностью решения задач по доставке десантных групп, а также эвакуации и транспортировке раненых военнослужащих.



В 2009 году на вооружение был принят вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», о котором еще четырьмя годами ранее тогдашний начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский говорил, что это и будет основной армейский вертолет.



В отличие от Ми-24 и Ми-35М, Ми-28Н изначально создавался как вертолет исключительно для штурмовых целей – обнаружения и уничтожения врага. Поэтому машина была оптимизирована для более эффективной атаки в любых погодных условиях и в любом времени суток. Пилот и стрелок вертолета получили собственные независимые оптоэлектронные системы.





Третий вертолет, про который вспоминает польское издание – Ка-52 «Аллигатор». Он представляет собой следующую ступень развития вертолета Ка-50 «Черная акула» и предназначен для выполнения разведывательных и боевых задач.



Даже польский автор Юлиуш Сабак, сохраняющий традиционный для польских журналистов скептицизм в отношении российского вооружения, вынужден признать в своей статье, что Ка-52 действительно является успешным и во многом уникальным вертолетом.



Естественно, что польская аудитория тут же вспомнила о мнимой российской угрозе и стала обсуждать перспективы нападения России на Польшу.



Мы должны потратить очень большие деньги, чтобы рассчитывать на защиту от нападения,

- пишет один из комментаторов, и подобную позицию демонстрируют очень многие рядовые поляки.



Но, к счастью, раздаются и здравые голоса.



Я читаю эти рассуждения и удивляюсь: что именно мы имеем, чтобы русским было выгодно напасть на нас? Золото, алмазы, нефть, газ или какое-то иное стратегическое сырье? Для чего России вступать в полномасштабный вооруженный конфликт в Центральной и Восточной Европе?

- такие вопросы задаются в одном из немногочисленных разумных комментариев. Польские СМИ очень любят анализировать и оценивать продукцию российской оборонной промышленности и вооружение российской армии. В этот раз издание Defence24.pl остановилось на анализе основных российских боевых вертолетов.Автор статьи, посвященной штурмовым вертолетам ВКС РФ Юлиуш Сабак отмечает, что вряд ли в мире есть еще одно государство, производящее одновременно три типа этих специализированных боевых машин и вводящее все эти типы в состав своих вооруженных сил. Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М – вот три штурмовых вертолета, о которых идет речь в польском материале.Юлиуш Сабак ставит процессы, происходящие в российском вертолетостроении, в зависимость от изменений в стратегии применения и в концепции организации российской армейской авиации, которая сначала входила в состав Сухопутных войск ВС РФ, а затем была переподчинена Военно-воздушным силам РФ и уже в их составе вошла в состав Воздушно-космических сил РФ.Помимо структурных изменений в армейской авиации, по мнению польского автора, в 2010-е годы был раскрыт ряд технических проблем российских боевых вертолетов, в том числе сложности с работой ночью и в плохих погодных условиях. Оборудование вертолетов практически не было пригодно к ночному наблюдению, пишет Сабак.Первым шагом к преодолению существующих недостатков стало появление модификации вертолета Ми-24ПН, предназначенного для выполнения боевых задач в ночное время суток и оснащенного специальной тепловизионной ночной прицельной подсистемой наведения. В войска поставки Ми-24ПН начались в 2003 г.Преемником той же линии стал многофункциональный боевой вертолет Ми-35М, который объединил функции штурмового вертолета с возможностью решения задач по доставке десантных групп, а также эвакуации и транспортировке раненых военнослужащих.В 2009 году на вооружение был принят вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», о котором еще четырьмя годами ранее тогдашний начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский говорил, что это и будет основной армейский вертолет.В отличие от Ми-24 и Ми-35М, Ми-28Н изначально создавался как вертолет исключительно для штурмовых целей – обнаружения и уничтожения врага. Поэтому машина была оптимизирована для более эффективной атаки в любых погодных условиях и в любом времени суток. Пилот и стрелок вертолета получили собственные независимые оптоэлектронные системы.Третий вертолет, про который вспоминает польское издание – Ка-52 «Аллигатор». Он представляет собой следующую ступень развития вертолета Ка-50 «Черная акула» и предназначен для выполнения разведывательных и боевых задач.Даже польский автор Юлиуш Сабак, сохраняющий традиционный для польских журналистов скептицизм в отношении российского вооружения, вынужден признать в своей статье, что Ка-52 действительно является успешным и во многом уникальным вертолетом.Естественно, что польская аудитория тут же вспомнила о мнимой российской угрозе и стала обсуждать перспективы нападения России на Польшу.- пишет один из комментаторов, и подобную позицию демонстрируют очень многие рядовые поляки.Но, к счастью, раздаются и здравые голоса.- такие вопросы задаются в одном из немногочисленных разумных комментариев. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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