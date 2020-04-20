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Польское издание оценило три главных боевых вертолёта ВКС России

20 апреля 2020, 13:10  •  79 • Аналитика

Польские СМИ очень любят анализировать и оценивать продукцию российской оборонной промышленности и вооружение российской армии. В этот раз издание Defence24.pl остановилось на анализе основных российских боевых вертолетов.



Автор статьи, посвященной штурмовым вертолетам ВКС РФ Юлиуш Сабак отмечает, что вряд ли в мире есть еще одно государство, производящее одновременно три типа этих специализированных боевых машин и вводящее все эти типы в состав своих вооруженных сил. Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М – вот три штурмовых вертолета, о которых идет речь в польском материале.

Юлиуш Сабак ставит процессы, происходящие в российском вертолетостроении, в зависимость от изменений в стратегии применения и в концепции организации российской армейской авиации, которая сначала входила в состав Сухопутных войск ВС РФ, а затем была переподчинена Военно-воздушным силам РФ и уже в их составе вошла в состав Воздушно-космических сил РФ.

Помимо структурных изменений в армейской авиации, по мнению польского автора, в 2010-е годы был раскрыт ряд технических проблем российских боевых вертолетов, в том числе сложности с работой ночью и в плохих погодных условиях. Оборудование вертолетов практически не было пригодно к ночному наблюдению, пишет Сабак.

Первым шагом к преодолению существующих недостатков стало появление модификации вертолета Ми-24ПН, предназначенного для выполнения боевых задач в ночное время суток и оснащенного специальной тепловизионной ночной прицельной подсистемой наведения. В войска поставки Ми-24ПН начались в 2003 г.


Преемником той же линии стал многофункциональный боевой вертолет Ми-35М, который объединил функции штурмового вертолета с возможностью решения задач по доставке десантных групп, а также эвакуации и транспортировке раненых военнослужащих.

В 2009 году на вооружение был принят вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», о котором еще четырьмя годами ранее тогдашний начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский говорил, что это и будет основной армейский вертолет.

В отличие от Ми-24 и Ми-35М, Ми-28Н изначально создавался как вертолет исключительно для штурмовых целей – обнаружения и уничтожения врага. Поэтому машина была оптимизирована для более эффективной атаки в любых погодных условиях и в любом времени суток. Пилот и стрелок вертолета получили собственные независимые оптоэлектронные системы.


Третий вертолет, про который вспоминает польское издание – Ка-52 «Аллигатор». Он представляет собой следующую ступень развития вертолета Ка-50 «Черная акула» и предназначен для выполнения разведывательных и боевых задач.

Даже польский автор Юлиуш Сабак, сохраняющий традиционный для польских журналистов скептицизм в отношении российского вооружения, вынужден признать в своей статье, что Ка-52 действительно является успешным и во многом уникальным вертолетом.

Естественно, что польская аудитория тут же вспомнила о мнимой российской угрозе и стала обсуждать перспективы нападения России на Польшу.

Мы должны потратить очень большие деньги, чтобы рассчитывать на защиту от нападения,

- пишет один из комментаторов, и подобную позицию демонстрируют очень многие рядовые поляки.

Но, к счастью, раздаются и здравые голоса.

Я читаю эти рассуждения и удивляюсь: что именно мы имеем, чтобы русским было выгодно напасть на нас? Золото, алмазы, нефть, газ или какое-то иное стратегическое сырье? Для чего России вступать в полномасштабный вооруженный конфликт в Центральной и Восточной Европе?

- такие вопросы задаются в одном из немногочисленных разумных комментариев.
Илья Полонский

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