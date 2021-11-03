Польский журналист уговаривает Россию и Европу: В "Северном потоке - 2" нет необходимости

Польский журналист в своей аналитической выкладке пытается убедить и Россию, и Европу, что в "Северном потоке - 2" нет необходимости. Получается не очень, но о попытке мы всё равно расскажем.

Польский журналист Анджей Кублик на страницах Gazeta Wyborcza представил очередной образец перевёрнутой реальности ряда так называемых европейских партнёров. Он предпринял попытку доказать, что Россия сама не заинтересована в "Северном потоке - 2". Это, мол, доказывает сокращение транзита газа в Европу.

По словам Кублика, прокачка газа по трубопроводу "Ямал - Европа" упала до нуля. После чего "Газпром", как считает автор статьи, понёс убытки, поскольку не использовал зарезервированные мощности. Также сокращён транзит через территорию Украины, добавил Кублик. Поскольку возросли потребности европейских стран в газе.

Развивая мысль, Кублик добавил, что Россия манипулирует газовым рынком и оказывает, таким образом, влияние на экономику стран Европы и даже на настроение в обществе. Польский журналист считает, что Министерство экономики Германии должно наконец увидеть угрозу в "Северном потоке - 2". Впрочем, пока немцы просто игнорируют опасность, что очень печалит отдельно взятого поляка.

Впрочем, к Кублику готовы (судя по тексту материала) присоединиться и представители польского нефтегазового концерна PGNiG. Они, мол, тоже приводят аргументы против России, указывая на игру "Газпрома", но остаются неуслышанными.

Стоит напомнить, что недовольство PGNiG вполне понятно. Польская компания, с одной стороны, играя против русских, надеется на снижение цен на газ, поставляемый из России. Пока эта игра ведётся неудачно - Польша закупает газ по ценам в рамках прежнего контракта.