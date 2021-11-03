Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лиц...
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей ...
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
Главная / Политика

Польский журналист уговаривает Россию и Европу: В "Северном потоке - 2" нет необходимости

03 ноября 2021, 19:15  •  14 • Политика
Польский журналист в своей аналитической выкладке пытается убедить и Россию, и Европу, что в "Северном потоке - 2" нет необходимости. Получается не очень, но о попытке мы всё равно расскажем.
Польский журналист Анджей Кублик на страницах Gazeta Wyborcza представил очередной образец перевёрнутой реальности ряда так называемых европейских партнёров. Он предпринял попытку доказать, что Россия сама не заинтересована в "Северном потоке - 2". Это, мол, доказывает сокращение транзита газа в Европу.
По словам Кублика, прокачка газа по трубопроводу "Ямал - Европа" упала до нуля. После чего "Газпром", как считает автор статьи, понёс убытки, поскольку не использовал зарезервированные мощности. Также сокращён транзит через территорию Украины, добавил Кублик. Поскольку возросли потребности европейских стран в газе.
Развивая мысль, Кублик добавил, что Россия манипулирует газовым рынком и оказывает, таким образом, влияние на экономику стран Европы и даже на настроение в обществе. Польский журналист считает, что Министерство экономики Германии должно наконец увидеть угрозу в "Северном потоке - 2". Впрочем, пока немцы просто игнорируют опасность, что очень печалит отдельно взятого поляка.
Впрочем, к Кублику готовы (судя по тексту материала) присоединиться и представители польского нефтегазового концерна PGNiG. Они, мол, тоже приводят аргументы против России, указывая на игру "Газпрома", но остаются неуслышанными.
Стоит напомнить, что недовольство PGNiG вполне понятно. Польская компания, с одной стороны, играя против русских, надеется на снижение цен на газ, поставляемый из России. Пока эта игра ведётся неудачно - Польша закупает газ по ценам в рамках прежнего контракта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





14
Источник
Похожие новости
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
03 ноября 2021, 05:50
Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев о военном положении
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "Вызывает уважение"
03 ноября 2021, 11:40
Сенатор предсказал исход обещанной для России "кровавой бани": Украина не уцелеет
03 ноября 2021, 09:55
До России - 25 км: Политолог в прямом эфире разоблачил стратегический замысел ВСУ
03 ноября 2021, 09:55
Европа села на "пороховую бочку". Захарова предупредила о роковом поджоге
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 ноября 2021, 08:45
"Я пришел плюнуть на ваши могилы": нам объявлена война на уничтожение
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
03 ноября 2021, 09:55
ВСУ впервые применили «Джавелины» на Донбассе
03 ноября 2021, 05:50
Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев ...
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 октября 2021, 10:50
Сексуальный скандал в 36-й ОБрМП ВСУ или как инструкторы НАТО обучают соответствию стандартам Альянса
29 октября 2021, 02:10
Авиакомпании США пригрозили Блинкену. Поводом стали полёты над Россией
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
29 октября 2021, 12:05
Санду выставила условие для личной встречи с Путиным
03 ноября 2021, 08:45
"Я пришел плюнуть на ваши могилы": нам объявлена война на уничтожение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.