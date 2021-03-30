Польский вопрос и две Польши

От антикоммунистического курса к курсу антироссийскому

На днях Польша начала репрессии против немецких судов, участвующих в обеспечении прокладки «Северного потока - 2»; Варшава наносит удары и на востоке, и на западе – по России и по Германии… Недавно Польша передала киевскому режиму партию бронетехники для войны «для борьбы с агрессором»…

Новости такого рода поступают регулярно. Польшу воспринимают как одного из главных неприятелей России в Европе. Эта враждебность по отношению к России – отчасти игровая: в глазах старой Европы польским руководителям хочется выглядеть главными защитниками западной цивилизации от «угрозы с востока», а в глазах старшего заокеанского партнёра – главной опорой в борьбе против той же старой Европы. Отчасти это игровая враждебность, но отчасти – концептуальная. Есть у польской шляхты наших дней застарелая историческая озлобленность из-за утраченного ею статуса «гегемона Восточной Европы», великой в прошлом державы «от моря до моря». Отсюда и распространённое восприятие Польши как заведомо враждебной России страны, как исторического врага, покушающегося на русские земли со времён Древней Руси.

Однако, если оставить шаблоны и присмотреться, мы увидим, что это не совсем так. По данным социологов, если, с одной стороны, 59 % поляков воспринимают Россию сегодня как врага или соперника (восемь лет назад их было 40 %), то, с другой стороны, иметь с Россией отношения дружеские или даже союзнические хотели бы 64 % поляков. А отношения вражды и соперничества – 29 %. То есть из 59 % враждебно настроенных к России поляков 30 % хотели бы вражды с русскими избежать.

Это существенный момент. Почему в польских политических верхах всё выглядит иначе? Ответ очевиден: потому что у власти в Польше стоят те, кто делает политический бизнес на вражде с Россией и вражду с Россией продаёт как товар. Частью – в старую Европу, той же Англии, частью – в Америку. А ещё на Украину – в обмен на дешёвую рабочую силу батраков-заробитчан.

Однако остаётся вопрос: почему в польской политике доминируют две силы («Право и справедливость» и «Гражданская платформа»), в совокупности представляющие в вопросе об отношениях с Россией всего-навсего 29 % населения? Если две трети населения Польши хотели бы дружественных отношений с Россией, почему власть монополизировали представители одной трети, которая жаждет вражды? «Право и справедливость» на выборах 2019 года получила 43% голосов, «Гражданская платформа» – 27 %. Вместе – 70 % голосов. Оппонирующая им коалиция левых собрала порядка 13 %, но вряд ли какую-то из трёх вошедших в её состав групп можно счесть дружественной России, хотя ведущая сила коалиции – Социал-демократический союз – является преемником Польской объединённой рабочей партии (ПОРП), правившей в социалистической ПНР.

ПОРП утратила власть в 1989 году, когда при Горбачёве Москва отказала этой партии в поддержке и вынудила сотрудничать с антикоммунистической оппозицией. ПОРП считалась партией коммунисти ческой, ориентированной на СССР, она вполне такой и была, во всяком случае при Болеславе Беруте, возглавлявшем партию в 1948-56 гг.

Берут скончался в Москве чуть ли не в ночь после речи Хрущёва на ХХ съезде КПСС. К власти в партии и в стране пришли сторонники «польского пути к социализму», союза с католической церковью, отказа от коллективных форм хозяйствования в деревне. Им удалось изгнать из руководства партии и из страны Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, поляка по отцу, члена Политбюро ЦК ПОРП, занимавшего посты заместителя председателя Совета Министров и министра обороны ПНР. От руководства ПОРП были отстранены деятели, считавшиеся просоветскими. В итоге всё кончилось для Польши расширением экономического сотрудничества с Западом, несколькими кризисами и приходом к власти антикоммунистического, а на сегодня антироссийского руководства.

В череде этих событий (внезапная смерть Берута, изгнание Рокоссовского, установление сотрудничества с Ватиканом) было и то, о чём обычно не вспоминают.

В 1965 году лидерами левого крыла ПОРП была создана ориентированная на СССР Коммунистическая партия Польши во главе с Казимежем Миялем, одним из основателей ПОРП, сподвижником Болеслава Берута. Однако она была объявлена вне закона и преследовалась польскими властями. Москва не возражала. А с середины 1950-х годов, когда власти Польши стали шаг за шагом отдаляться от СССР, противники отдаления в польском обществе найти поддержку в хрущёвской Москве не смогли. Это и стало преддверием ситуации, о которой речь шла свыше: 64 % поляков выступают за добрые отношения с Россией, а власть в стране принадлежит представителям тех 29 %, которые придерживаются антироссийского курса.