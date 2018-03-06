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Польский суд продлил арест пророссийского политика Матеуша Пискорского
06 марта 2018, 18:39 • 60 • Политика
Глава партии "Смена" обвиняется в шпионаже в пользу России.
Апелляционный суд Варшавы снова продлил арест польскому политику, главе партии "Смена" Матеушу Пискорскому. Политика обвиняется в шпионаже.
Решение суда сделано по ходатайству прокурора. Срок содержания Пискорского под стражей продлен до 7 мая 2018 года.
Напомним, политика задержали в мае 2016 года после обысков Агентства внутренней безопасности (ABW) в штаб-квартире "Смены", а также и у членов партии. С того момента он находится под арестом.
Как сообщали в польской прокуратуре, в отношении известного своей пророссийской позицией политика идет следствие о шпионаже. Польские СМИ сообщали, что речь идет о шпионаже в пользу России.
Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала суда
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