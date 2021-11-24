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Польский сценарий повторится в Британии? Лондон обратился к Парижу за помощью

24 ноября 2021, 22:20  •  165 • Политика
Великобритания, которая тоже столкнулась с миграционным кризисом, может повторить польский сценарий. Лондон уже обратился к Парижу за помощью.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти Франции ужесточить борьбу с нелегальной миграцией после того как в Ла-Манше утонуло 27 беженцев, плывущих на лодке в сторону Соединённого Королевства.
Я заявляю нашим коллегам по другую сторону пролива, что для всех нас пришло время сделать шаг вперёд, сделать всё возможное, чтобы разгромить группировки [отправляющие мигрантов], которым сейчас буквально сходят с рук,
- отметил он.
Примечательно, что совсем недавно Великобритания направила военных в Польшу, чтобы те помогли сдерживать мигрантов, идущих со стороны Евросоюза. Польские пограничники встретили беженцев водомётами и слезоточивым газом.
Напомним, что мигранты из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше в Западную Европу. Поляки закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию. В Минске и Москве утверждают, что речь идёт о стихийной миграции, у которой нет организаторов.

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