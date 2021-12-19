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Польский солдат просит политического убежища в Белоруссии

19 декабря 2021, 13:20  •  169 • В мире
Военнослужащий 1996 года рождения 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии Эмиль Чечко (Emil Czeczko) перешёл польско-белорусскую границу и попросил в Белоруссии политического убежища.
Подразделение, в котором служил Чечко, было направлено в помощь пограничникам для сдерживания волны мигрантов, проникающих в Польшу через Белоруссию. В интервью белорусским СМИ Чечко заявил, что сбежать в Белоруссию его заставило несогласие с действиями польской армии по отношению к мигрантам.
Командующий Оперативными подразделениями Войска Польского ген. Томаш Пиотровский на пресс-конференции, созванной по поводу побега Чечко, объявил его дезертиром, сообщив, что командование батареи, дивизиона и взвода, где тот служил, снято с должности, а у самого Чечко всегда были проблемы по службе и он готовился к увольнению.
Сам беглец сразу сказал белорусским журналистам, что теперь польские спецслужбы будут изображать его самым худшим человеком. Так и получилось. Например, прозвучали заявления, будто незадолго до побега Чечко поймали пьяным за рулём, а неделю назад уличили в курении марихуаны.
Тогда непонятно, почему после этого Чечко продолжал службу на границе с Белоруссией? Или командование Войска Польского посылает бороться с мигрантами пьяниц и наркоманов в погонах, или история про алкоголь и марихуану - выдумка польской прессы. Далее было заявлено, что Чечко вообще белорусский шпион и передавал секретную информацию белорусским спецслужбам задолго до переброски его подразделения к белорусской границе.
Полученные Минском от Чечко сведения о ситуации на границе с польской стороны возымели эффект информационной бомбы. Он, в частности, подтвердил факты жестокого обращения польских солдат с мигрантами, а также рассказал о том, что польские пограничники стреляли в мигрантов и помогавших им волонтёров из боевого оружия.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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