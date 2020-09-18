Польский профит: вся выгода Варшавы, если остановят "Северный поток-2"

Гибридная энерговойна в Европе. США стараются остановить крупнейший для Старого Света инфраструктурный проект, который реализует российский "Газпром" с партнерами. Главным бенефициаром может стать соратник Вашингтона по НАТО – Польша, которая давно видит себя перспективным европейским газовым хабом.

Варшава вовсю рекламирует Baltic Pipe, который должен быть построен до конца 2022 года. По нему пойдут поставки газа из Норвегии через Данию в Польшу. Газопровод длиной 900 километров, по мнению Варшавы, будет означать избавление от газовых "российских оков" для Европы. Поляки считают, что по этой трубе газ будут получать все страны Восточной Европы, а также Германия, которая является ключевым партнером России по "Северному потоку-2", пишет немецкое издание WirtschaftsWoche.

Baltic Pipe и "Северный поток-2" нельзя всерьез сравнивать по мощности.

Российский трубопровод, по меньшей мере, в пять раз мощнее "Балтийского трубопровода" (Baltic Pipe). Так что Польша лукавит – сырья в этой системе на всех не хватит.

Выступая против российского газа, Варшава вместе с тем отнюдь не против его прокачки через свою территорию – это же хорошие деньги! Весной долгосрочный транзитный контракт был разорван. А теперь "Газпром", в соответствии с европейскими правилами, выкупает на аукционах мощности системы "Ямал – Европа". Это снижает выгоду российской стороны.

А Германия в последние недели резко сменила риторику. В свете истории с Алексеем Навальным вариант с закрытием проекта не исключают, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и ее глава МИД Хайко Маас. Но ведь еще летом Меркель говорила, что американские санкции в отношении "Северного потока-2" недопустимы, это почувствуют сотни немецких компаний и т.д. Тогда складывалось впечатление, что Берлин готов дать решительный отпор Вашингтону. Но, оказывается, что позицию можно поменять легко и просто.

Только теперь не очень понятно, как Берлин будет объясняться перед немецкими и другими европейскими компаниями. Мол, вы вложили миллиарды евро, но это оказалась не та труба, мы ее больше не поддерживаем. Так что ли? Кажется, что Германия заваливает важнейший тест на субъектность.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik