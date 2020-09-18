Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
Главная / Аналитика

Польский профит: вся выгода Варшавы, если остановят "Северный поток-2"

18 сентября 2020, 18:15  •  114 • Аналитика
© Фото : Baltic Pipe Project
Гибридная энерговойна в Европе. США стараются остановить крупнейший для Старого Света инфраструктурный проект, который реализует российский "Газпром" с партнерами. Главным бенефициаром может стать соратник Вашингтона по НАТО – Польша, которая давно видит себя перспективным европейским газовым хабом.
Варшава вовсю рекламирует Baltic Pipe, который должен быть построен до конца 2022 года. По нему пойдут поставки газа из Норвегии через Данию в Польшу. Газопровод длиной 900 километров, по мнению Варшавы, будет означать избавление от газовых "российских оков" для Европы. Поляки считают, что по этой трубе газ будут получать все страны Восточной Европы, а также Германия, которая является ключевым партнером России по "Северному потоку-2", пишет немецкое издание WirtschaftsWoche.
Baltic Pipe и "Северный поток-2" нельзя всерьез сравнивать по мощности.
Российский трубопровод, по меньшей мере, в пять раз мощнее "Балтийского трубопровода" (Baltic Pipe). Так что Польша лукавит – сырья в этой системе на всех не хватит.
Выступая против российского газа, Варшава вместе с тем отнюдь не против его прокачки через свою территорию – это же хорошие деньги! Весной долгосрочный транзитный контракт был разорван. А теперь "Газпром", в соответствии с европейскими правилами, выкупает на аукционах мощности системы "Ямал – Европа". Это снижает выгоду российской стороны.
А Германия в последние недели резко сменила риторику. В свете истории с Алексеем Навальным вариант с закрытием проекта не исключают, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и ее глава МИД Хайко Маас. Но ведь еще летом Меркель говорила, что американские санкции в отношении "Северного потока-2" недопустимы, это почувствуют сотни немецких компаний и т.д. Тогда складывалось впечатление, что Берлин готов дать решительный отпор Вашингтону. Но, оказывается, что позицию можно поменять легко и просто.
Только теперь не очень понятно, как Берлин будет объясняться перед немецкими и другими европейскими компаниями. Мол, вы вложили миллиарды евро, но это оказалась не та труба, мы ее больше не поддерживаем. Так что ли? Кажется, что Германия заваливает важнейший тест на субъектность.
Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik
Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
16 сентября 2020, 09:25
Германия заставит замолчать Алексея Навального
15 сентября 2020, 18:45
Эксперт нашел подтверждение слухам о недееспособности Байдена
16 сентября 2020, 09:25
Патриарх финансов США: "У нас большая проблема"
17 сентября 2020, 17:30
Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики
18 сентября 2020, 05:25
В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
18 сентября 2020, 10:55
Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 сентября 2020, 06:20
"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб ...
18 сентября 2020, 10:00
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Си...
18 сентября 2020, 06:20
"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визи...
18 сентября 2020, 08:10
Нестыковки с фото Навального после комы: Tagesspiegel привёл убедительные доказательс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2020, 14:20
Германия объявила о результатах анализов Навального: Политолог парировал комичным фактом
16 сентября 2020, 22:15
Личный разговор с Путиным привел в ужас экс-главу Госдепа
12 сентября 2020, 05:30
Британский эксперт назвал Украину "примером демократии". Но его имя всё объяснило
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
17 сентября 2020, 11:05
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
13 сентября 2020, 19:05
Потрясённый состоянием Крыма Лоза напомнил об ошибке Ельцина
12 сентября 2020, 19:15
"Лукашенко сказали из России не трогать": Гордон назвал "будущего лидера" Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.