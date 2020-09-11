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Польский профессор предсказал создание новой Российской Империи. Русским поставили условие

11 сентября 2020, 13:55  •  160 • Политика
Профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский рассказал о возможном появлении "новой формы Российской Империи". Судя по его предсказанию, для этого русские должны соблюсти одно условие - включить в свою систему Белоруссию.
Протестные события в Белоруссии, которые начались в республике после выборов президента, получили неожиданную трактовку в Польше. Местный профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский в интервью Polskie Radio 24 предсказал создание новой Российской Империи.
Есть одно важное условие, которое в этом случае должны соблюсти русские, чтобы на границе с Польшей появилась новая Российская Империя - по сути, "подмять" под себя Белоруссию.
"Если русские полностью включат эту страну в свою систему, у нас будет новая форма Российской Империи на границе", - утверждает Грохмальский.
Есть и ещё одна опасность как для Польши, так и для прибалтийских стран в целом. Её профессор усмотрел в Калининграде, отметив, что и этот город - важный элемент политического видения России. Не обошлось без громких слов о так называемой "российской экспансии" после развала Советского Союза. Были упомянуты и Украина, и Грузия.
"Между тем для российской стратегии характерна гигантская последовательность экспансии. Это было очевидно в Грузии и на Украине, - заявил профессор. - С другой стороны, были попытки захватить культуру и цивилизацию, а также создать Российскую республику".
Однако Москва, напомним, категорически опровергает слухи о "поглощении" Россией Белоруссии. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные заявления о "поглощении" "абсолютной чушью".

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