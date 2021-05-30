Польский президент разгадал суть России

В написанном бароном Е. Ф. Розеном либретто для оперы "Жизнь за царя" в списке действующих лиц фигурируют "гости обоего пола" и отдельно "воины-удальцы". Все они появляются во втором, "польском" акте.

В интервале между танцами (краковяком, etc.) гости обоего пола поют о России:

"Как смеет противиться эта держава,

Над коей висит наша ратная слава,

Как меч Дамоклеев, готовящий месть!"

А затем следует ответ удальцов:

"Могущество польское всё одолеет,

Вот мы вызываемся всё разрешить!

И польскую честь на Москве воцарить!"

Польский президент Анджей Дуда, посетивший на днях границу между Грузией и Южной Осетией, высказался совершенно в духе поэтики барона Егора Францевича: "Россия не является нормальной страной, это страна-агрессор, нужны решительные действия со стороны международного сообщества в ответ на агрессию".

Впрочем, иные наши патриотические тексты на польскую тему также нашли отражение в устном творчестве Дуды.

Н. П. Кончаловская в дидактической поэме "Наша древняя столица" (1950 год) так воспроизводила обращение 1558 года Сигизмунда II к мировому сообществу:

"…Пора подумать, чем грозит Восток,

Чтобы не пришлось нам сетовать в печали,

Если русский варвар будет к нам жесток.

Быстро научаются эти московиты

И владеть оружием, и вести войну,

Если ж будут к Балтике им пути открыты,

Как нам быть спокойным за свою страну?"

Дуда также пообещал "поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ". Круль Сигизмунд, натурально.

Куда правитель Речи Посполитой, туда и паны. Причем паны уже во все стороны грозят польским могуществом, которое все одолеет.

Бывший военный министр Польши Ян Парыс сообщил, что "Берлин должен выплатить Варшаве компенсацию из-за строительства "Северного потока — 2" в размере пяти миллиардов евро. "Наша безопасность серьезно пострадала из-за этого газопровода, поэтому требования к Берлину вполне обоснованны". Даже не боится немецкого варианта "Накося — выкуси".

А замминистра иностранных дел Павел Яблоньский намерен противодействовать нерешительным и колеблющимся американцам: "Мы оцениваем это (отказ США от санкций за СП-2) однозначно негативно и продолжаем оказывать давление, чтобы это решение изменить, это решение отменить. Мы можем сделать это эффективно".

Вашингтон мнит себя властелином мира? Гоноровые паны покажут, кто тут властелин.

В 1945 году красноармейцы язвили: "Войско Польско Берлин брало, а российско помогало". С тех пор представление о ведущей роли Польши в мировой истории и в мировой политике у наших соседей не изменилось.

Вообще-то, в былые времена образы панов Врублевского и Муссяловича в "Братьях Карамазовых", выглядящих довольно засаленно, но при этом очень фанфаронисто, воспринимались скорее как фига и карикатура, порожденная пристрастностью мрачного гения. Теперь же — и чем далее, тем более — фантазии жестокого таланта начинают отдавать фотографическим реализмом.

Вопрос "Какая муха их укусила?" в таком общем виде не имеет смысла. Она и прежде их периодически кусала, вот и вновь Польша вообразила себя гигиеной Европы.

Но почему именно теперь? Вообще-то, трезвость политического расчета не относится к сильным сторонам польской политической элиты. Вспомним хотя бы конец 30-х годов, когда Польша увлеченно выстраивала ось Варшава — Берлин, и чем все это кончилось. Фиаско неумолимо приближалось, а в Варшаве этого в упор не видели и грезили о величии. Более того, прямо как на оперном балу у короля Сигизмунда, когда прибытие взмыленного гонца с известием: "Фортуна грозит нам бедою" вызывает бравурную реакцию удальцов — "Вот мы вызываемся все разрешить!"

Но ведь и сейчас все примерно на той же линии. Богатые субсидии Брюсселя подходят к концу (что странным образом совпало с внезапно вспыхнувшим желанием получать теперь уже от Берлина репарации и компенсации). Украинский режим, вместо того чтобы сделаться покорным сателлитом Речи Посполитой, эволюционирует куда-то совсем не туда. Белоруссия, казалось бы, уже включаемая в польскую сферу влияния, в последний момент вырвалась — Лукашенко оказался злоупорен. И даже за океаном начальство озабочено в первую очередь своими негоциями. Конечно, там нисколько не полюбили Россию (с чего бы вдруг?), но при планировании своих маневров Вашингтон — что, вообще-то, естественно и ожидаемо — думает только о собственных интересах, а не об амбициях гоноровой шляхты.