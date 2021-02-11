Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Укра...
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо...
Главная / Политика

Польский премьер поспорил с президентом Германии из-за "Северного потока-2"

11 февраля 2021, 17:05  •  169 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Варшава настаивает на том, что Москве нельзя давать инструменты влияния на ЕС
Газопровод "Северный поток-2" нельзя расценивать как компенсацию за Вторую мировую войну. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Комментируя высказывания президента ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, он отметил, что послевоенные долги до сих пор не погашены. Однако не согласился, что "Северный поток-2" имеет к этому отношение. Напротив, по его мнению, с помощью нового газопровода Россия только навредит ЕС.
"Северный поток-2" (…) облегчит России проведение агрессивной политики, повысит зависимость Европы, нанесет ущерб экономике и безопасности. Пора его остановить",
– написал польский премьер в "Твиттере" в ответ на слова президента ФРГ.
Zgadzam się z

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



169
Источник
Похожие новости
11 февраля 2021, 02:25
Депутат прокомментировал предложение Киева о полетах НАТО над Крымом
11 февраля 2021, 13:25
Терпение Кремля развязало руки Украине - политолог
11 февраля 2021, 11:35
Украину предостерегли от очередных провокаций у границ с Крымом
11 февраля 2021, 02:25
Попались на крючкотворстве: Путин потребовал разобраться с зарплатами бюджетников
11 февраля 2021, 02:25
О том и речь: чего Госдума и Совфед ждут от послания Федеральному собранию
11 февраля 2021, 13:25
Полное подчинение Западу: реформы Чубайса назвали губительными для России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 февраля 2021, 22:30
Украина возмутилась, что в Крыму заблокировали террористические и лживые ресурсы
06 февраля 2021, 11:30
Украина обвинила Россию в катастрофе с электричеством
07 февраля 2021, 23:15
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы радикалов
07 февраля 2021, 09:30
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
05 февраля 2021, 14:25
НАТО и Россия оказались на грани конфликта в Черном море
05 февраля 2021, 08:55
Соседи оттяпают у Украины часть территорий – эксперт
05 февраля 2021, 21:45
Навальный уничтожил себя как политика за один день
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.