Польский премьер поспорил с президентом Германии из-за "Северного потока-2"

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Варшава настаивает на том, что Москве нельзя давать инструменты влияния на ЕС

Газопровод "Северный поток-2" нельзя расценивать как компенсацию за Вторую мировую войну. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Комментируя высказывания президента ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, он отметил, что послевоенные долги до сих пор не погашены. Однако не согласился, что "Северный поток-2" имеет к этому отношение. Напротив, по его мнению, с помощью нового газопровода Россия только навредит ЕС.

"Северный поток-2" (…) облегчит России проведение агрессивной политики, повысит зависимость Европы, нанесет ущерб экономике и безопасности. Пора его остановить",

– написал польский премьер в "Твиттере" в ответ на слова президента ФРГ.