|
Польский премьер поспорил с президентом Германии из-за "Северного потока-2"
11 февраля 2021, 17:05 • 169 • Политика
Варшава настаивает на том, что Москве нельзя давать инструменты влияния на ЕС
Газопровод "Северный поток-2" нельзя расценивать как компенсацию за Вторую мировую войну. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Комментируя высказывания президента ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, он отметил, что послевоенные долги до сих пор не погашены. Однако не согласился, что "Северный поток-2" имеет к этому отношение. Напротив, по его мнению, с помощью нового газопровода Россия только навредит ЕС.
"Северный поток-2" (…) облегчит России проведение агрессивной политики, повысит зависимость Европы, нанесет ущерб экономике и безопасности. Пора его остановить",
– написал польский премьер в "Твиттере" в ответ на слова президента ФРГ.
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 февраля 2021, 22:30
|
06 февраля 2021, 11:30
|
07 февраля 2021, 23:15
|
07 февраля 2021, 09:30
|
05 февраля 2021, 14:25
|
05 февраля 2021, 08:55
|
05 февраля 2021, 21:45