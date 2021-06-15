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Польский премьер не скрывал радости: Мы много говорили об угрозе от России

15 июня 2021, 02:50  •  24 • Политика
Президент Польши рад, что на саммите НАТО много обсуждали "угрозу России".
Президент Польши Анджей Дуда обрадован тем, что на саммите НАТО в Брюсселе часто поднимался вопрос "угроз со стороны России".
Саммит очень хороший, по моей оценке. Прежде всего, глядя с нашей польской точки зрения, много говорилось о делах, который нас непосредственно касаются, а именно – безопасность на восточном фланге
- цитирует РИА Новости слова польского президента.
По словам, Дуды, во всех выступлениях, в том числе президента США, что "к сожалению, все время есть абсолютно актуальная угроза со стороны России". По словам Дуды, это "один из самых больших геополитических вызовов, касающихся нашей части Европы".
В странах Запада в последние годы вче чаще высказываются опасения в связи с якобы "агрессивными действиями" России.

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