Польский премьер не скрывал радости: Мы много говорили об угрозе от России

Президент Польши рад, что на саммите НАТО много обсуждали "угрозу России".

Президент Польши Анджей Дуда обрадован тем, что на саммите НАТО в Брюсселе часто поднимался вопрос "угроз со стороны России".

Саммит очень хороший, по моей оценке. Прежде всего, глядя с нашей польской точки зрения, много говорилось о делах, который нас непосредственно касаются, а именно – безопасность на восточном фланге

- цитирует РИА Новости слова польского президента.

По словам, Дуды, во всех выступлениях, в том числе президента США, что "к сожалению, все время есть абсолютно актуальная угроза со стороны России". По словам Дуды, это "один из самых больших геополитических вызовов, касающихся нашей части Европы".

В странах Запада в последние годы вче чаще высказываются опасения в связи с якобы "агрессивными действиями" России.