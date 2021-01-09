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Польский посол на Украине назвал националистов «сиротами Бандеры»
09 января 2021, 17:05 • 130 • Украина
Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий выразил солидарность со своим коллегой из Израиля. Он возмутился проведением факельного шествия в день рождения Степана Бандеры и последовавшей за ним акцией протеста. Самого Бандеру посол назвал «идеологом преступлений и ненависти», а украинских националистов его «сиротами».
«Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки. Сироты от идеолога преступления и ненависти „пусть отступят назад и покроются бесчестием‟», — написал Цихоцкий в Twitter.
Показательно, что этот пост был сделан на украинском языке, в то время как основную массу своих сообщений посол пишет на польском.
Напомним, скандал разгорелся после факельного шествия в честь дня рождения идеолога украинского нацизма Степана Бандеры. Посол Израиля на Украине жёстко раскритиковал это мероприятие.
«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пора Украине примириться со своим прошлым», — написал Джоэль Лион 2 января в соцсети.
Запись израильского посла вызвала бурю негодования в среде украинских националистов. Лиона предлагали выслать с Украины, оскорбляли, упрекали национальностью, грозили новым Холокостом, слали фотографии погибших АТО-шников, утверждали, что Бандера не был нацистом и не осуждался Нюрнбергским процессом. Естественно, не обошлось без упоминания России и её лидера — националисты писали, что посол Лион работает на Путина и учит историю по российским учебникам.
6 января ненависть вырвалась на улицу. Националисты устроили под посольством Израиля в Киеве акцию протеста. Судя по всему, именно её имел в виду посол Польши, говоря о «позорной демонстрации перед посольством Израиля».
Напомним, послы Израиля и Польши не первый раз выступают против прославления Степана Бандеры на Украине, однако украинская власть всегда призывает их не вмешиваться во внутреннюю политику страны.
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