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Польский посол на Украине назвал националистов «сиротами Бандеры»

09 января 2021, 17:05  •  130 • Украина

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий выразил солидарность со своим коллегой из Израиля. Он возмутился проведением факельного шествия в день рождения Степана Бандеры и последовавшей за ним акцией протеста. Самого Бандеру посол назвал «идеологом преступлений и ненависти», а украинских националистов его «сиротами».

«Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки. Сироты от идеолога преступления и ненависти „пусть отступят назад и покроются бесчестием‟», — написал Цихоцкий в Twitter.

Показательно, что этот пост был сделан на украинском языке, в то время как основную массу своих сообщений посол пишет на польском.

Напомним, скандал разгорелся после факельного шествия в честь дня рождения идеолога украинского нацизма Степана Бандеры. Посол Израиля на Украине жёстко раскритиковал это мероприятие.

«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пора Украине примириться со своим прошлым», — написал Джоэль Лион 2 января в соцсети.

Запись израильского посла вызвала бурю негодования в среде украинских националистов. Лиона предлагали выслать с Украины, оскорбляли, упрекали национальностью, грозили новым Холокостом, слали фотографии погибших АТО-шников, утверждали, что Бандера не был нацистом и не осуждался Нюрнбергским процессом. Естественно, не обошлось без упоминания России и её лидера — националисты писали, что посол Лион работает на Путина и учит историю по российским учебникам.

6 января ненависть вырвалась на улицу. Националисты устроили под посольством Израиля в Киеве акцию протеста. Судя по всему, именно её имел в виду посол Польши, говоря о «позорной демонстрации перед посольством Израиля».

Напомним, послы Израиля и Польши не первый раз выступают против прославления Степана Бандеры на Украине, однако украинская власть всегда призывает их не вмешиваться во внутреннюю политику страны.

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