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Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС

14 декабря 2021, 00:20  •  178 • Политика
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС. Дипломат отметил, что в Евросоюз попадают только цивилизованные страны.
Об этом Цихоцкий заявил, выступая на пресс-конференции в Киеве. Он обратил внимание на то, что украинские власти не стесняются вводить цензуру. Посол привёл пример, когда те или иные фильмы не допускаются на Украине к показу по политическим причинам. Такая судьба, в частности, постигла фильм про Волынскую резню - печальный эпизод истории, когда украинские националисты, которых сегодня героизирует Киев, устроили массовое убийство поляков.
Нам кажется, что невозможно стать страной ЕС, когда ограничивается выпуск книг, ограничивается дискуссия и свобода слова, ограничивается христианское погребение предков,
- отметил посол.
Дипломат добавил, что Варшава готова закрывать глаза на украинский культ национализма, пока это не затрагивает Польшу.
Напомним, что Украина взяла курс на героизацию националистов после госпереворота 2014 года. Люди, которые устраивали этнические чистки и сотрудничали с нацистской Германией, были возведены в ранг национальных героев, а их лозунг стал официальным приветствием на Украине. Возвеличивание военных преступников, убивавших поляков в годы войны, осложняет коммуникацию между Киевом и Варшавой, однако страны объединяет общая ненависть к России.

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