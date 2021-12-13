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Польский политолог оценил попытки сорвать "Северный поток - 2": Варшаву уже не слушают

13 декабря 2021, 18:25  •  173 • Политика
Польский политолог Матеуш Пискорский оценил попытки Польши сорвать реализацию проекта "Северный поток - 2". По его словам, стране вряд ли удастся изменить позицию Германии. Варшаву уже никто не слушает.
Так Пискорский прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который высказал надежду на то, что "Северный поток - 2" никогда не будет запущен.
Эксперт признал, что в правительстве Германии действительно есть силы, которые сопротивляются запуску газопровода. В частности, речь идёт о "Зелёных", лидер которых с недавних пор стала министром иностранных дел. Однако власти Германии достигли определённого консенсуса по этому вопросу. Они понимают, что без стабильных поставок русского газа невозможно нормально развивать экономику, поэтому к Польше в Берлине вряд ли прислушаются, рассказал политолог "Народным новостям".
Я думаю, что заявление Моравецкого может как-то повлиять на решения, которые уже по сути приняты,
- отметил он.
Пискорский также обратил внимание, что говоря о необходимости бороться с русским влиянием в Европе, Моравецкий вспомнил об интересах Украины, но ни слова не сказал об интересах Польши и Евросоюза.

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