Польский политолог оценил попытки сорвать "Северный поток - 2": Варшаву уже не слушают

Польский политолог Матеуш Пискорский оценил попытки Польши сорвать реализацию проекта "Северный поток - 2". По его словам, стране вряд ли удастся изменить позицию Германии. Варшаву уже никто не слушает.

Так Пискорский прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который высказал надежду на то, что "Северный поток - 2" никогда не будет запущен.

Эксперт признал, что в правительстве Германии действительно есть силы, которые сопротивляются запуску газопровода. В частности, речь идёт о "Зелёных", лидер которых с недавних пор стала министром иностранных дел. Однако власти Германии достигли определённого консенсуса по этому вопросу. Они понимают, что без стабильных поставок русского газа невозможно нормально развивать экономику, поэтому к Польше в Берлине вряд ли прислушаются, рассказал политолог "Народным новостям".

Я думаю, что заявление Моравецкого может как-то повлиять на решения, которые уже по сути приняты,

- отметил он.

Пискорский также обратил внимание, что говоря о необходимости бороться с русским влиянием в Европе, Моравецкий вспомнил об интересах Украины, но ни слова не сказал об интересах Польши и Евросоюза.