Польский политик, депутат сейма V созыва Матеуш Пискорский подтвердил, что его страна уже не является самостоятельной. Варшава продала свой суверенитет американцам.

По словам Пискорского, Польша находится в полной зависимости от США. Её внешнюю политику определяют не президент и не члены правительства, а люди, находящиеся по ту сторону океана, пишет портал "Народные новости".

Основы польской внешней политики формулируются в Вашингтоне. Польше выделена специальная, особая роль на постсоветском пространстве вашингтонскими кураторами. К сожалению, это так,

- отметил политик, выступая на YouTube-шоу Владимира Соловьёва "Соловьёв Live".

Напомним, что Польша регулярно просит США увеличить свой военный контингент, расположенный в стране. Во время правления экс-президента США Дональда Трампа Варшава даже предлагала американцам построить на своей территории военную базу для США и назвать её "Фортом Трампа".