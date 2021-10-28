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Польский политик подтвердил: Варшава продала свой суверенитет

28 октября 2021, 16:50  •  134 • Политика
Польский политик, депутат сейма V созыва Матеуш Пискорский подтвердил, что его страна уже не является самостоятельной. Варшава продала свой суверенитет американцам.
По словам Пискорского, Польша находится в полной зависимости от США. Её внешнюю политику определяют не президент и не члены правительства, а люди, находящиеся по ту сторону океана, пишет портал "Народные новости".
Основы польской внешней политики формулируются в Вашингтоне. Польше выделена специальная, особая роль на постсоветском пространстве вашингтонскими кураторами. К сожалению, это так,
- отметил политик, выступая на YouTube-шоу Владимира Соловьёва "Соловьёв Live".
Напомним, что Польша регулярно просит США увеличить свой военный контингент, расположенный в стране. Во время правления экс-президента США Дональда Трампа Варшава даже предлагала американцам построить на своей территории военную базу для США и назвать её "Фортом Трампа".

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