|
Польский политик подтвердил: Варшава продала свой суверенитет
28 октября 2021, 16:50 • 134 • Политика
Польский политик, депутат сейма V созыва Матеуш Пискорский подтвердил, что его страна уже не является самостоятельной. Варшава продала свой суверенитет американцам.
По словам Пискорского, Польша находится в полной зависимости от США. Её внешнюю политику определяют не президент и не члены правительства, а люди, находящиеся по ту сторону океана, пишет портал "Народные новости".
- отметил политик, выступая на YouTube-шоу Владимира Соловьёва "Соловьёв Live".
Напомним, что Польша регулярно просит США увеличить свой военный контингент, расположенный в стране. Во время правления экс-президента США Дональда Трампа Варшава даже предлагала американцам построить на своей территории военную базу для США и назвать её "Фортом Трампа".
Подпишитесь на нас
134
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 октября 2021, 16:35
|
23 октября 2021, 13:10
|
21 октября 2021, 18:00
|
23 октября 2021, 05:35
|
24 октября 2021, 21:50
|
23 октября 2021, 03:50
|
27 октября 2021, 10:30