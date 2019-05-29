Польский политик: «Кто нападает на Россию, тот вредит Польше»

Польский политик, депутат Европарламента 2014-2018 гг., член политического объединения «Конфедерация» Януш Корвин-Микке в эфире телеканала WRealu 24 назвал антироссийскую политику лидера правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского преступлением.

«Ярослав Качиньский за то, что оскорбляет Россию, за то, что портит с ней отношения, должен ответить перед трибуналом. Потому что сейчас угроза для нас – это Украина. Там бандеровцы, у них поддержка пока не очень высокая, но я напомню, что она выше, чем у Адольфа Гитлера за три года перед его приходом к власти», – сказал Корвин-Микке.

Логика Корвина-Микке состоит в том, что поскольку националистический режим в Киеве придумал себе из России врага, Варшаве выгодней сотрудничать с Москвой, а не Киевом.

«…Кто организует нападки на Россию, тот вредит Польше, а это преступление. То, что ты творишь, Ярек [Качиньский], это преступление. Надеюсь, ты за это ответишь», – резюмировал Корвин-Микке, обращаясь в лидеру ПиС.

Корвин-Микке известен своими евроскептическими взглядами и критикой политики Польши, Евросюза и Запада по отношению к России и Украине. Он выступает за нормализацию отношений Варшавы и Москвы и против размещения войск США на территории Польши.

Во время событий на киевском майдане на рубеже 2013-2014 гг. он единственный из польских политиков называл участников государственного переворота террористами и убийцами, предрекая Польше сложный период в отношениях с Украиной, если там к власти придут националисты. В 2017 г. он посещал российский Крым. А европейскую демократию он называет самой дурацкой политической системой.