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Польский националист разгадал "тайный сговор" Путина с союзниками против НАТО

02 сентября 2021, 14:45  •  30 • Политика
Фото: w80/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Россия вынашивает идею вторжения в ЕС, убежден обозреватель
Миграционный кризис, возникший на восточных рубежах Североатлантического альянса – прелюдия к нападению России на Украину. Такую версию выдвинул польский обозреватель, правый активист Томаш Сакевич.
По словам журналиста, президент России Владимир Путин состоит в некоем сговоре с сирийским коллегой Башаром Асадом и белорусским лидером Александром Лукашенко. Таким образом, триумвират тайно проводит подготовку к "совместной военной акции", перебрасывая беженцев к границам восточноевропейских государств, чтобы посеять "максимальный хаос в странах НАТО и ЕС".
"Кремль цинично руководит акцией с помощью Минска и Дамаска. Лукашенко и Асад – диктаторы, которые находятся в полной зависимости от Кремля. Я не могу исключать, что хаос у границ Североатлантического альянса является прелюдей к нападению на Украину. Вокруг становится действительно опасно", – рассуждает Сакевич в своей статье.
Польский журналист уверен, что опасность становится более явной из-за "двух фатальных решений Байдена – разблокировки "Северного потока – 2" и вывода войск из Афганистана".
"У России теперь нет необходимости в транспортировке через Украину. Москва получила четкий сигнал о том, как слаб и коварен Вашингтон в отношении союзников. Больше Путину ничего и не нужно", – заявил националист.
Автор пошел еще дальше, заявив о том, что у России имеется огромное влияние в Польше, так как местная оппозиционная партия "Гражданская платформа" решила поддержать беженцев, в отличие от правящей фракции "Право и справедливость".
"Путин, его полевые командиры и польская оппозиция создали для этого все условия. Они вместе ответственны за страдания, причиненные беженцам", – блестнул Сакевич.
Ранее еврокомиссар Ильва Йохансон заявила, что у нее "есть ощущение", что миграционный кризис у границ ЕС устроен местью со стороны Минска в ответ на санкции.

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