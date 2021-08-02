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Польский министр потребовал от Германии не забывать о репарациях

02 августа 2021, 20:40  •  33 • В мире
В Польше отказались считать вопрос военных репараций от Германии закрытым.
После слов Армина Лашета, возможного преемника Меркель на посту немецкого канцлера, о том, что вопрос с возмещением ущерба за годы Второй мировой закрыт, в Польше заявили о несогласии. В частности, Варшаву не устроило мнение, что вопрос по репарациям полякам уже решился по взаимному согласию в прошлом.
Это заявление немецкого политика замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский воспринял в штыки. Он подчеркнул, что вопрос о возмещении не закрыт.
По его словам, вопрос о том, заплатила ли ФРГ репарации Польше, открыт. Он указал, что Берлин должен возместить ущерб не только за военные разрушения, но и за уничтожение шести миллионов граждан.
Однако, указал Яблонский, Польша никогда не получала компенсаций.
"Нельзя говорить, что вопрос закрыт. И мы это дело всё время считаем актуальным - как дело необычайно важное в двусторонних отношениях", - добавил он, указав, что Польша намерена "последовательно предпринимать шаги, чтобы положить конец этому вопросу".

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