Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт&q...
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последст...
Главная / Политика

Польский МИД обвинил Россию в миграционном кризисе у своих границ

20 сентября 2021, 17:15  •  32 • Политика
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Варшава не стала утруждать себя доказательствами в пользу сказанного
Министр иностранных дел Польши Матеуш Моравецкий обвинил Российскую Федерацию в кризисе, который вспыхнул на польско-белорусской границе. В беседе с журналистами глава дипломатии заявил, что организатором потоков нелегалов является Кремль, однако приводить доказательства не стал.
Моравецкий сообщил, что, по информации Варшавы, практически за двухмесячный период пограничники Польши зафиксировали порядка 7 тысяч попыток незаконного перехода границы с белорусской стороны. Министр указал, что у польской стороны имеются соответствующие записи с камер видеонаблюдения, снятые с дронов.
"Там видно, что нелегалов целенаправленно свозят к границам для переправки на польскую территорию", – сообщил глава МИД.
Глава внешнеполитического ведомства уверен: Минск не способен провернуть подобное дело на самостоятельной основе, а всеми действиями руководит якобы российская сторона. Однако приводить конкретные доказательства Моравецкий не стал.
"Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы", – заявил министр, не став обяснять причины такого вывода.
Как отмечает источник, ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что действия польской стороны в антироссийских устремлениях в последние годы безграничны. Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев указывал, что ряд заявлений Польши можно расценивать исключительно в качестве попыток наработать политичекие очки, а также добиться поощрения Соединенных Штатов.
Накануне стало известно, что на польско-белорусской границе обнаружили трупы четырех человек, предположительно мигрантов и Ирака. Правоохранительные органы обеих республик уже обвинили друг друга в инциденте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





32
Источник
Похожие новости
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
20 сентября 2021, 09:55
Когда Германия отвернется от "Северного потока – 2": немецкий экономист дал ответ
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
20 сентября 2021, 06:15
Пятый элемент: сколько партий проходит в Госдуму восьмого созыва
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшански...
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток -...
20 сентября 2021, 09:55
Когда Германия отвернется от "Северного потока – 2": немецкий экономист дал о...
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
13 сентября 2021, 19:20
"Принудительно посадят самолёт с Шойгу?": Блогер указал на "откровенно странный поступок" Чехии
18 сентября 2021, 00:10
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт"
16 сентября 2021, 17:55
Австралия отомстила Франции за Россию. Радоваться нечему, на пороге большая война
14 сентября 2021, 14:35
Никита Михалков провёл расследование после заявления Шойгу
18 сентября 2021, 00:10
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последствиях
18 сентября 2021, 00:10
Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.