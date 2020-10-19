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Польский историк рассказал о вечном стремлении Варшавы свалить вину на Россию

19 октября 2020, 22:20  •  52 • Политика
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Имперские амбиции по возвращению Речи Посполитой обречены на провал
Историк, член Польской академии наук Анджей Валицкий поведал в своем последнем интервью об историческом самообмане Варшавы, которая продолжает десятилетиями винить в собственных неудачах соседей.
По словам ученого, Польша продолжает убеждать себя в своей принадлежности к Западу, являясь при этом "наполовину восточной". Именно имперские амбиции Варшавы и обусловлены ее желанием присоединить Литву, Украину и Белоруссию.
Тем не менее, считает историк, эта идея является проявлением русофобии и в принципе не может быть реализована – ни с одной из вышеупомянутых стран Польша не способна договориться, так как ведет себя по отношению к ним высокомерно.
"А они это видят и чувствуют", – заявил Валицкий.
Главной проблемой Варшавы, добавил специалист, остаются отношения с Москвой – Польша продолжает винить РФ в своих промахах, не извлекая никаких выводов из совершаемых ошибок.
"Лжем про себя и про других. Не можем пойти на серьезный диалог. Потому что живем и считаем остальных злом", – заявил Валицкий в интервью журналу Polityka.
Анджей Валицкий скончался 20 августа 2020 года в возрасте 90 лет.
Ранее политолог Александр Камкин заявил, что отдельные силы в Польше жаждут исторического реванша, стремясь возглавить "славянский мир" после упадка Речи Посполитой.

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