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Польский Генштаб опасается, что в случае войны главные силы польской армии будут разбиты за пять дней

08 февраля 2021, 14:50  •  150 • Война
Генштаб ВС Польши, моделируя возможный конфликт НАТО с Россией в Калининградской области, спрогнозировал, что на пятый день войны российские войска будут стоять уже под Варшавой.
Симуляционная модель под кодовым названием "Зима-2020" (Zima-2020) показала обескураживающие результаты – уничтожение польского флота и авиации к пятому дню боёв и потери 60-80% личного состава подразделений, дислоцированных на восточном берегу Вислы. И это притом, что модель учитывала американское вооружение, поступающее в польскую армию, –многоцелевые истребители F-16, гаубицы HIMARS и ракетные комплексы Patriot.
В 2016 г. Пентагон заверил Варшаву, что в случае войны войска США придут на помощь полякам в течение пяти дней, но польские военные специалисты говорят, что предотвратить разгром это не поможет.
Недавно американские эксперты разработали модель гипотетического превентивного удара НАТО по Калининградской области, в которой польскому войску была отведена роль истребителя российских ракетных комплексов "Искандер". Согласно сценарию, 30-тысячная группировка польских военнослужащих вторгнется в Калининградскую область и захватит российские ЗРК, используя опыт уничтожения ракет "Скад" во время войны в Ираке. "Искандеры" называют "кошмаром для НАТО". Они не позволяют натовской авиации достичь господства в воздухе и нивелируют техническое превосходство НАТО в других отраслях.
Ранее американские эксперты признали наличие у НАТО логистических проблем в Восточной Европе. В частности, местная транспортная инфраструктура не рассчитана на продвижение большого количества тяжёлой военной техники. Броневики Humvee и тяжёлые грузовики застрянут в пробках, а танки разрушат непрочные мосты.
Среди других проблем – несогласованность юридических норм стран НАТО для легализации нахождения на территории восточноевропейских стран подразделений иностранных армий и конфликт интересов между военными штабами и частными железнодорожными компаниями, к которые понадобятся Пентагону при переброске войск.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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