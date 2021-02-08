Польский Генштаб опасается, что в случае войны главные силы польской армии будут разбиты за пять дней

Генштаб ВС Польши, моделируя возможный конфликт НАТО с Россией в Калининградской области, спрогнозировал, что на пятый день войны российские войска будут стоять уже под Варшавой.

Симуляционная модель под кодовым названием "Зима-2020" (Zima-2020) показала обескураживающие результаты – уничтожение польского флота и авиации к пятому дню боёв и потери 60-80% личного состава подразделений, дислоцированных на восточном берегу Вислы. И это притом, что модель учитывала американское вооружение, поступающее в польскую армию, –многоцелевые истребители F-16, гаубицы HIMARS и ракетные комплексы Patriot.

В 2016 г. Пентагон заверил Варшаву, что в случае войны войска США придут на помощь полякам в течение пяти дней, но польские военные специалисты говорят, что предотвратить разгром это не поможет.

Недавно американские эксперты разработали модель гипотетического превентивного удара НАТО по Калининградской области, в которой польскому войску была отведена роль истребителя российских ракетных комплексов "Искандер". Согласно сценарию, 30-тысячная группировка польских военнослужащих вторгнется в Калининградскую область и захватит российские ЗРК, используя опыт уничтожения ракет "Скад" во время войны в Ираке. "Искандеры" называют "кошмаром для НАТО". Они не позволяют натовской авиации достичь господства в воздухе и нивелируют техническое превосходство НАТО в других отраслях.

Ранее американские эксперты признали наличие у НАТО логистических проблем в Восточной Европе. В частности, местная транспортная инфраструктура не рассчитана на продвижение большого количества тяжёлой военной техники. Броневики Humvee и тяжёлые грузовики застрянут в пробках, а танки разрушат непрочные мосты.

Среди других проблем – несогласованность юридических норм стран НАТО для легализации нахождения на территории восточноевропейских стран подразделений иностранных армий и конфликт интересов между военными штабами и частными железнодорожными компаниями, к которые понадобятся Пентагону при переброске войск.