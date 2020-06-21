Польский генерал обвинил Трампа в желании "продать" его страну России

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com

В Варшаве считают, что передислокация американский военных из Германии наносит вред НАТО

Президент США Дональд Трамп своим решением о выводе части войск Пентагона из ФРГ в Польшу лишь сеет раздор в Европе, а в итоге пострадает Варшава. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак изданию Do Rzeczy.

Он отметил, что польские власти действительно все делают для того, чтобы американские военные присутствовали в Польше, однако они и так уже там есть. По мнению генерала, для безопасности его страны не имеет никакого значения будет больше или меньше солдат.

Скшипчакназвал Трампа "слабым политиком", который наносит ущерб Североатлантическому, выводя пентагоновских военных из ФРГ и отправляя их в Польшу.

"Однако НАТО от этого страдает, поэтому нам не следует поддерживать риторику "передачи" военных из Германии", – считает генерал.

По его словам, Трамп в отношениях с Варшавой действует как предприниматель. Также он полагает, что лидер США "договаривается" с президентом России Владимиром Путиным.

"Поддерживая Трампа, мы поддерживаем американский бизнес, никогда раньше мы не давали американской промышленности столько денег, сколько даем сейчас", – пожаловался поляк.

Интернет-пользователи, комментируя заявления Скшипчака, выразили опасения, что Штаты "продадут" Польшу России, если Вашингтону необходима будет поддержка в противостоянии с Китаем, пишет РИА ФАН.

