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Польский генерал назвал две критичных уязвимости НАТО перед русскими

03 мая 2021, 21:50  •  60 • Политика
Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак назвал две критичных уязвимости НАТО перед русскими. По его словам, западная техника не учитывает реалий боя.
Первая уязвимость - это отказ от плавучести бронетехники. Когда-то доктрина Организации Варшавского договора требовала, чтобы БМП и бронетранспортёры имели возможность форсировать водную преграду. Это имело смысл, поскольку в Восточной Европе много широких рек.
НАТО же делает ставку на переброску техники с помощью мостов и паромов. Но в случае войны эта переправа станет прекрасной мишенью для неприятеля.
БМП должны быть плавучими, так как этого требует нынешнее и будущее поле боя на территории, в пределах которой поляки жили более тысячелетия, - цитирует генерала портал "Военное обозрение".
Вторая уязвимость - это обилие брони. После войн в Ираке и Иране западные страны начали увеличивать слой брони у броневиков. В результате машины потеряли манёвренность и стали более заметными на поле боя.

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