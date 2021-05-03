Польский генерал назвал две критичных уязвимости НАТО перед русскими

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак назвал две критичных уязвимости НАТО перед русскими. По его словам, западная техника не учитывает реалий боя.

Первая уязвимость - это отказ от плавучести бронетехники. Когда-то доктрина Организации Варшавского договора требовала, чтобы БМП и бронетранспортёры имели возможность форсировать водную преграду. Это имело смысл, поскольку в Восточной Европе много широких рек.

НАТО же делает ставку на переброску техники с помощью мостов и паромов. Но в случае войны эта переправа станет прекрасной мишенью для неприятеля.

БМП должны быть плавучими, так как этого требует нынешнее и будущее поле боя на территории, в пределах которой поляки жили более тысячелетия, - цитирует генерала портал "Военное обозрение".

Вторая уязвимость - это обилие брони. После войн в Ираке и Иране западные страны начали увеличивать слой брони у броневиков. В результате машины потеряли манёвренность и стали более заметными на поле боя.