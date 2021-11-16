Польский эксперт раскрыл на "Время покажет" антироссийский план Варшавы по мигрантам

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Страна намерена добиться максимального политического эффекта

Варшава руководствуется вовсе не сиюминутными решениями, пытаясь обвинить Москву в причастности к миграционному кризису. Власти страны действуют в рамках определенной стратегии, заявил польский политолог Якуб Корейба, комментируя обстановку на границе с Белоруссией.

Спикер отметил, что Варшава стремится извлечь максимум из сложившейся ситуации - на Краковском предместье предпочитают винить в произошедшем Россию, чтобы достигнуть определенного эффекта.

Корейба обратился к россиянам в эфире телепередачи "Время покажет" на Первом канале, заявив, что было бы весьма наивно полагать, будто ситуация обойдет Москву стороной.

"Если вы считали, что такой мусоровоз просто проедет мимо вас, то вы наивные. Ведь если так сработает, значит, так и можно. Нам подарили такой шанс. Этот кризис. Почему бы Варшаве им не воспользоваться?" – указал Якуб.

Спикер заявил, что Варшава пытается оказать давление на Кремль – миграционный кризис оказался шансом для того, чтобы выбить у Российской Федерации наиболее выгодный тариф по поставкам энергоносителей. Для этого Польше нужно найти причину для объявления ультиматума – кажется, на этот раз она нашлась.

"Для чего нам выступать с обвинениями против Лукашенко? Он ведь и дать ничего не способен. Он не является партнером для переговоров. Но если обвинить вас, вы, вероятно, что-то нам и дадите", – пояснил Корейба.

Ранее Яков Кедми назвал Польшу инициатором событий на границе, заявив, что ситуация с мигрантами спровоцирована Варшавой. Политолог напомнил, что какие-то несколько месяцев назад страна беспрепятственно пропустила в ФРГ тысячи человек.