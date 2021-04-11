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Польский эксперт назвал два сценария развития ситуации в Донбассе. Киев проигрывает в любом случае

11 апреля 2021, 23:35  •  20 • Политика
Польский политический эксперт Мацей Вишневский назвал два сценария развития ситуации в Донбассе. По его словам, как бы не развивались дальше события, в случае войны Киев проигрывает в любом случае.
Политолог отметил, что, если украинские власти всё же решат организовать наступление на Донбасс, то их ждёт два неприятных сценария. В первом случае страна окончательно развалится. Во втором - сменит своё руководство на более лояльное к России.
Вооружённый конфликт на Украине, даже локальный, приведёт либо к её распаду, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией, - отметил Вишневский, выступая в эфире телеканала НТВ.
Напомним, что ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько недель. Украинская армия начала перебрасывать на линию соприкосновения тяжёлую военную технику и увеличила интенсивность обстрелов неподконтрольной территории. Всё это сопровождается жертвами среди мирного населения. В марте от огня украинского снайпера скончался пенсионер, а в начале апреля в ДНР умер маленький ребёнок, который погиб в результате взрыва бомбы, сброшенной с украинского беспилотника.
При этом мнение экспертов о вероятности возобновления войны расходятся. Одни считают, что украинцы действительно могут начать наступление на Донбасс в надежде на поддержку НАТО. Другие отмечают, что всё это было организовано ради того, чтобы президент США Джо Байден позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Точно так же экс-президент Украины Пётр Порошенко шёл на обострение ситуации в Донбассе ради звонка экс-преиздента США Дональда Трампа.

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