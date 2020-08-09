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Польский эксперт нашёл "ахиллесову пяту" НАТО. И находится она в Прибалтике
09 августа 2020, 13:50 • 36 • Политика
Польский эксперт Петр Шиманский нашёл "ахиллесову пяту" НАТО. Речь идёт об уязвимости, которая находится в странах Балтии.
Главным уязвимым местом Прибалтики является противовоздушная оборона средней дальности. Такое мнение озвучил эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский.
Дело в том, что страны Балтии делают ставку на огневую мощь, защиту и повышение мобильности. А вот в системе ПВО имеются серьёзные недочёты.
"Для их территориальных войск важна противотанковая оборона и нерегулярные действия", - цитирует слова эксперта РИА ФАН.
Учитывая это, Шиманский призвал руководство НАТО провести перестановки в командно-силовой структуре, а также рекомендовал ликвидировать уязвимости при помощи военных учений.
Как передаёт телеканал "360", ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что США могут спокойно вывести свои войска из Европы. Дело в том, что со стороны России угрозы для европейских стран нет никакой.
Однако Польша и Прибалтика пытаются убедить всех в обратном, тем самым повысив свою значимость.
"Трамп усомнился, что США должны защищать Германию от России. Сомнения оправданны", - отметил Пушков.
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