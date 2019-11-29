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Польский экс-министр: "20 лет назад российская армия существовала только на бумаге"
29 ноября 2019, 03:09 • 96 • Политика
Российская армия невероятно быстро развивается все последние годы, так считает экс-министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк. В интервью порталу Onet политик рассказал, что сегодня российские вооружённые силы, которые в начале ХХI века существовали только на бумаге, превратились в реальную силу, способную изменить соотношение сил в мире.
Семоняк, занимавший должность министра национальной обороны Польши с 2011 по 2015 год и бывший вице-премьером Польши с сентября 2014 года по ноябрь 2015-го, признался, что в начале 2000-х российской армии в реальности практически не существовало.
При этом политик покритиковал Россию за чрезмерную пропаганду своего нового оружия: но эта пропаганда, по его мнению, нацелена не на Запад, а на собственное общество. Российские граждане должны знать, что "мы самые инновационные, у нас лучшее оружие". Учения и демонстрация нового вооружения, действительно, впечатляет, признался поляк.
Слабым местом российской армии является монополизм, который иногда играет с русскими злую шутку, заявил Семоняк в своём интервью, вспомнив историю с "Мистралями".
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