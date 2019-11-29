Польский экс-министр: "20 лет назад российская армия существовала только на бумаге"

Семоняк, занимавший должность министра национальной обороны Польши с 2011 по 2015 год и бывший вице-премьером Польши с сентября 2014 года по ноябрь 2015-го, признался, что в начале 2000-х российской армии в реальности практически не существовало.

При этом политик покритиковал Россию за чрезмерную пропаганду своего нового оружия: но эта пропаганда, по его мнению, нацелена не на Запад, а на собственное общество. Российские граждане должны знать, что "мы самые инновационные, у нас лучшее оружие". Учения и демонстрация нового вооружения, действительно, впечатляет, признался поляк.

Слабым местом российской армии является монополизм, который иногда играет с русскими злую шутку, заявил Семоняк в своём интервью, вспомнив историю с "Мистралями".