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Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобии
28 мая 2020, 06:55 • 219 • Политика
Польский дипломат рассказал, чего лишилась Варшава из-за русофобской политики. Миф о "российской угрозе" используется для вывода денежных средств в другие страны под предлогом закупки вооружений, сообщил экс-консультант польского МИД Мариуш Швидер.
Из-за русофобской политики Варшавы Польша лишилась огромных объёмов российского экспорта зерна и энергоносителей. Об этом рассказал экс-консультант польского МИД Мариуш Швидер.
По его словам, Россия является крупным экспортёром необходимых Польше ресурсов и зерна. А сама Польша продавала в Россию большие объёмы фруктов, овощей, мяса, а также промышленной продукции. Однако русофобская политика Варшавы лишила Польшу её места на российском рынке. И его тут же заняли Белоруссия, Германия, Израиль и даже США.
Дипломат уверен, что русофобию в стране раздувают для того, чтобы оправдать присутствие в стране иностранных войск. Кроме того, миф о "российской угрозе" используется для вывода денежных средств в другие страны под предлогом закупки вооружений, считает Мариуш Швидер.
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