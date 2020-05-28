Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобии

Из-за русофобской политики Варшавы Польша лишилась огромных объёмов российского экспорта зерна и энергоносителей. Об этом рассказал экс-консультант польского МИД Мариуш Швидер.

По его словам, Россия является крупным экспортёром необходимых Польше ресурсов и зерна. А сама Польша продавала в Россию большие объёмы фруктов, овощей, мяса, а также промышленной продукции. Однако русофобская политика Варшавы лишила Польшу её места на российском рынке. И его тут же заняли Белоруссия, Германия, Израиль и даже США.

Дипломат уверен, что русофобию в стране раздувают для того, чтобы оправдать присутствие в стране иностранных войск. Кроме того, миф о "российской угрозе" используется для вывода денежных средств в другие страны под предлогом закупки вооружений, считает Мариуш Швидер.