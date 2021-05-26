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Польский депутат объяснил роковой просчёт Варшавы с русскими
26 мая 2021, 09:50 • 390 • Политика
Депутат польского парламента Кристиан Каминьский рассказал о роковом просчёте Варшавы с русскими и о том, какие возможности в отношениях с Россией его страна упустила из-за поддержки интересов Украины.
Судя по словам польского парламентария, Варшава сделала не ту ставку дважды.
Роковой просчёт совершила Польша и при президенте США Дональда Трампа, когда в правящем лагере в Варшаве была взращена "ложная вера в неизбежный американо-германский антагонизм, влекущий за собой проведение конфронтационной политики в отношении Германии и России".
Просчитались польские политики в отношении американского истеблишмента.
Он также считает, что и заблокировать строительство "Северного потока - 2" Польша не могла, поскольку и Москва и Берлин определили свой стратегический интерес проекта, а достаточно серьёзных партнёров для блокировки у Варшавы не нашлось.
Депутат полагает, что Польша могла бы "правильно публично выступить" против "Северного потока - 2". И даже подсказал, что нужно было бы "громко противостоять, протестовать, мобилизовать оппозицию в Европейском Союзе и за его пределами". А также, по его мнению, Варшаве нужно было бы столь же громко выставить Москве и Берлину условия, на которых "Польша откажется от попыток саботажа проекта".
Однако, ничего этого, как заявил Каминьский, сделано не было.
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