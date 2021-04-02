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Польские военные не согласились с обвинениями по "Северному потоку – 2": "Никаких провокаций"
02 апреля 2021, 04:00 • 31 • Политика
Польские военные не согласились с обвинениями по "Северному потоку – 2", которые выдвинула компания-оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG. "Никаких провокаций", - утверждают в ВМС этой страны.
Оперативное командование Вооружённых сил Польши на своей странице в Twitter категорически не согласилось с обвинениями Nord Stream 2 AG.
"Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности", - сказано в сообщении.
Там же говорится, что польские военные выполняют лишь свои уставные задачи, которые не противоречат международному праву. Например, самолёты M-28B Bryza, замеченные в секторе строительства, ведут патрулирование и разведку над Балтийским морем на регулярной основе.
Ранее стало известно об обвинениях Norв Stream 2 AG, которая информировала о чрезмерной активности кораблей и судов в том районе, где сейчас прокладываются нитки "Северного потока – 2". Директор филиала компании Андрей Минкин в ходе брифинга заявил, что подобные действия являются провокацией.
Минкин напомнил: во всех случаях, когда ведётся подобное строительство, установлена зона безопасности длиной в 1,5 мили. Туда не должны заходить никакие суда, которые в реализации проекта не участвуют. Однако над Балтикой постоянно летают самолёты иностранных государств, причём делают это на небольшой высоте и совсем близко от трубоукладочного судна. Кроме того, неподалёку находятся иностранные военные корабли.
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