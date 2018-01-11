Польские власти готовят снос 11 памятников освободителям Польши

Власти приграничного с Калининградской областью Варминьско-Мазурского воеводства Польши постановили в соответствии с законом о декоммунизации снести 11 памятников советским воинам, павшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Польских чиновников не удержало даже действующее между Польшей и Российской Федерацией соглашение о приграничном сотрудничестве на 2014-2020 гг.

Среди приговорённых к уничтожению памятников – монумент освобождения Варминьско-Мазурской земли (включён в реестр памятников искусства и по польским законам подлежит охране) и памятный камень в честь Петра Дернева – 20-летнего парня из села Самбек Ростовской области, повторившего подвиг Александра Матросова 23 января 1945 г. в боях за освобождение польского Ольштына.

Ольштыном этот город стал благодаря Красной армии, до этого был немецким и назывался Алленштайн. Кроме Ольштына, в состав Польши после разгрома нацистов был включён ряд других территорий Восточной Пруссии. Современным полякам внушают, будто всё было не так и благодарить Красную армию им не за что.

Между тем на территории Российской Федерации польские организации продолжают беспрепятственно устанавливать памятные знаки в честь ссыльных участников польских бунтов 1830 и 1863 годов и поляков, сосланных в советское время по обвинению в шпионаже и саботаже. Не пора ли положить конец такому диспропорциональному добрососедству?

Соб. корр. ФСК