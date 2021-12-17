Польские спецслужбы назвали сбежавшего солдата заложником КГБ Белоруссии

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Молодого человека в Варшаве объявили дезертиром и открыли против него уголовное дело

Польские спецслужбы назвали сбежавшего из страны солдата заложником белорусских спецслужб, информации которого верить нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"Пропагандистские тезисы, основанные на рассказах и позиции солдата, который покинул место службы и перешел на сторону врага, не вызывают доверия. Правовое положение беглеца делает его заложником белорусских служб – он бежал к агрессору в то время, когда агрессор нападает на его родину", – объявил спикер.

Кроме того, против военнослужащего заведено уголовное преследование по статье "О дезертирстве". Об этом говорится в "Твиттер" Военной жандармерии Польши.

"В отношении солдата Эмиля Ч., самовольно покинувшего место службы, будет возбуждено уголовное дело по статье "Квалифицированное дезертирство", по которой ему грозит лишение свободы от года до 10 лет. Уведомление по этому вопросу подал командир", – следует из релиза.

Также стало известно, что Минобороны Польши уволило со службы командира батареи, командира взвода и командира 2-го дивизиона 16-й механизированной дивизии, где служил сбежавший солдат, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в пятницу, 17 декабря, Госпогранкомитет Белоруссии уведомил о польском военнослужащем, который попросил политического убежища в Республике. По данным ведомства, 25-летнего солдата зовут Чечко Эмиль. Он был остановлен вечером 16 декабря белорусским пограннарядом в пограничной полосе – на участке заставы Тушемля в Гродненском районе.

Молодой человек сообщил белорусскому гостелевидению, что видел два убийства польскими силовиками волонтеров, которые пытались помочь нелегальным беженцам.

